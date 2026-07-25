Lời khuyên cho những người thích nằm ngủ nghiêng về một bên

Con người dành khoảng 1/3 cuộc đời để ngủ. Không chỉ thời lượng, tư thế ngủ cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Có người quen nằm ngửa, có người thích nằm nghiêng bên trái, trong khi có người chỉ ngủ ngon khi nằm nghiêng sang bên phải. Vậy tư thế nào mới thực sự tốt cho cơ thể?

Về vấn đề này, Phó trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bắc Kinh cho biết không có tư thế ngủ nào là tốt nhất cho tất cả mọi người. Mỗi tư thế đều có những ưu điểm và hạn chế riêng, việc lựa chọn nên dựa trên tình trạng sức khỏe của từng người để hỗ trợ cơ thể và tránh làm trầm trọng thêm các bệnh lý sẵn có.

2 kiểu người được khuyến khích nên ngủ nghiêng về bên phải

Những người bị bệnh tim

Đối với người bình thường thì tư thế nằm này không mang lại tác dụng gì. Tuy nhiên, đối với những người bị bệnh tim, nằm nghiêng bên phải thực sự tốt hơn so với nằm bên bên trái.

Theo Phó trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Bắc Kinh, trái tim không nằm chính giữa lồng ngực mà khoảng 2/3 khối lượng nằm về phía bên trái và 1/3 nằm bên phải.

Khi nằm nghiêng bên trái, do tim nằm thấp hơn so với trọng tâm cơ thể, lượng máu trở về tim dưới tác động của trọng lực sẽ nhiều hơn, khiến tim phải làm việc nhiều hơn. Trong khi đó, nằm nghiêng bên phải giúp giảm lượng máu trở về tim, từ đó giảm gánh nặng cho cơ quan này.

Đây cũng là lý do nhiều bệnh nhân suy tim thường cảm thấy khó thở khi nằm và phải ngủ ở tư thế nửa nằm nửa ngồi hoặc kê cao phần thân trên để giảm lượng máu dồn về tim.

Người bị viêm dạ dày và tiêu hóa kém

Bác sĩ Zhi Jiehua, Phó trưởng khoa tiêu hóa, Bệnh viện nhân dân số 1 thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc cho biết dạ dày của chúng ta nằm ở bên trái - phía trên của bụng. Những người bị bệnh dạ dày và có chức năng tiêu hóa thấp nên nằm nghiêng bên phải sẽ giúp cho quá trình hấp thụ và tiêu hóa thức ăn trong dạ dày sẽ diễn ra thuận lợi hơn.

3 kiểu người được khuyến khích nên ngủ nghiêng về bên trái

1. Người bị ợ chua do trào ngược axit

Đối với bệnh nhân trào ngược dạ dày, thực quản kèm theo chứng ợ chua và trào ngược axit thì việc nằm nghiêng bên trái có thể làm giảm các triệu chứng trên.

Bác sĩ Liu Fan, Khoa Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Đại học Bắc Kinh, cho biết việc kê cao đầu hoặc nâng cao đầu giường khi ngủ có thể giúp giảm thời gian axit tiếp xúc với thực quản từ 9% đến 52%.

Đặc biệt, tư thế nằm nghiêng bên trái còn giúp giảm tần suất xảy ra trào ngược và rút ngắn thời gian axit tiếp xúc với thực quản từ 13% đến 76%, qua đó cải thiện đáng kể các triệu chứng khó chịu.

Những người bị tăng tiết axit dạ dày

Những người có tình trạng tăng tiết axit dạ dày cũng được khuyến nghị ưu tiên nằm nghiêng bên trái.

Theo bác sĩ Zhi Jiehua, khi nằm nghiêng bên phải, vị trí thực quản thấp hơn dạ dày nên axit dễ trào ngược lên trên hơn. Trong khi đó, nằm nghiêng bên trái giúp dịch vị lưu thông xuống đường tiêu hóa thuận lợi hơn, từ đó hạn chế cảm giác nóng rát và khó chịu.

Phụ nữ ở cuối thai kỳ

Theo bác sĩ Wu Qiong, Khoa Phụ sản, Bệnh viện Shougang thuộc Đại học Bắc Kinh, phụ nữ mang thai từ tam cá nguyệt thứ hai, đặc biệt là tam cá nguyệt thứ ba, nên ưu tiên nằm nghiêng bên trái.

Nếu nằm ngửa, tử cung phát triển sẽ chèn ép tĩnh mạch chủ dưới, làm giảm lượng máu trở về tim. Điều này có thể gây tụt huyết áp ở người mẹ, đồng thời làm giảm lượng máu đến nhau thai, ảnh hưởng đến việc cung cấp oxy cho thai nhi.

Bác sĩ cũng không khuyến khích phụ nữ mang thai giai đoạn này nằm nghiêng bên phải trong thời gian dài. Nguyên nhân là tử cung lớn có thể chèn ép niệu quản phải, làm tăng nguy cơ giãn niệu quản, thậm chí gây thận ứ nước.

Tóm lại, không tồn tại một tư thế ngủ "hoàn hảo" dành cho tất cả mọi người. Với người khỏe mạnh, điều quan trọng nhất là lựa chọn tư thế giúp cơ thể thoải mái, ngủ ngon và không gây đau mỏi sau khi thức dậy.

Trong khi đó, với những người đang mắc bệnh về tim mạch, tiêu hóa hoặc phụ nữ mang thai nên lựa chọn tư thế ngủ phù hợp theo khuyến cáo của bác sĩ để hạn chế triệu chứng và hỗ trợ sức khỏe tốt hơn.

(Theo 163.com)