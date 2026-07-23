Vì sao ngủ trước 10 giờ tối lại trở thành cách "flex" độ sang chảnh mới của hội 30s?

Có một kiểu nội dung đang xuất hiện ngày càng nhiều trên Xiaohongshu. Không phải những video "glow up" nhờ mỹ phẩm đắt tiền, cũng chẳng phải khoe du lịch hay túi xách mới. Thay vào đó là những dòng chia sẻ rất giản dị:

- "Hôm nay mình lên giường lúc 9h45."

- "Đã ba ngày liên tiếp ngủ trước 10h."

- "Ở tuổi 32, niềm vui lớn nhất là tắt điện thoại trước khi đồng hồ điểm 10 giờ."

Dưới mỗi bài đăng là hàng nghìn bình luận đồng cảm. Nhiều người còn đùa rằng, sau tuổi 30, việc ngủ trước 10 giờ tối còn khó hơn duy trì tập gym hay ăn uống lành mạnh. Bởi đây không còn là câu chuyện của ý chí, mà là bài toán giữa công việc, gia đình, con cái và vô số trách nhiệm của tuổi trưởng thành.

Điều thú vị là, đằng sau xu hướng tưởng chừng rất bình thường ấy lại phản ánh một sự thay đổi đáng chú ý trong cách người ngoài 30 nhìn về cuộc sống.

Nguồn ảnh: Kim Tae-ri

Sau tuổi 30, định nghĩa về "phần thưởng" đã khác

Ở tuổi đôi mươi, nhiều người sẵn sàng thức đến 1-2 giờ sáng để xem phim, lướt mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè hay hoàn thành một công việc dang dở. Việc thiếu ngủ dường như không phải vấn đề quá lớn, bởi sáng hôm sau chỉ cần một cốc cà phê là có thể tiếp tục guồng quay.

Nhưng sau tuổi 30, cơ thể bắt đầu "lên tiếng" rõ ràng hơn.

Chỉ một đêm ngủ muộn cũng đủ khiến hôm sau mệt mỏi, khó tập trung, da xỉn màu, tinh thần uể oải. Khả năng hồi phục không còn nhanh như trước, trong khi áp lực công việc lại lớn hơn, trách nhiệm gia đình cũng nhiều hơn.

Vì thế, giấc ngủ dần được nhìn nhận như một khoản đầu tư thay vì khoảng thời gian "có cũng được, không có cũng không sao".

Không ít người trên Xiaohongshu thừa nhận, trước đây họ từng chi rất nhiều tiền cho mỹ phẩm chống lão hóa, thực phẩm chức năng hay các liệu trình chăm sóc da. Nhưng sau nhiều năm, điều tạo ra khác biệt rõ rệt nhất lại là... ngủ đủ và ngủ sớm.

Đi ngủ trước 10 giờ không khó vì... buồn ngủ, mà khó vì cuộc sống

Nếu hỏi một người ngoài 30 điều gì khiến họ khó ngủ sớm, câu trả lời hiếm khi là "không buồn ngủ".

Đó có thể là khoảng thời gian duy nhất trong ngày để trả lời tin nhắn, giải quyết nốt email, làm thêm công việc cá nhân.

Đó cũng có thể là lúc con vừa ngủ, nhà cửa mới dọn xong và cuối cùng họ mới có vài tiếng thực sự thuộc về mình.

Nhiều người gọi đây là hiện tượng "revenge bedtime procrastination" - trì hoãn giờ đi ngủ để "đòi lại" thời gian cá nhân sau một ngày quá bận rộn. Dù biết ngủ muộn không tốt, họ vẫn tiếp tục lướt điện thoại, xem thêm một tập phim hay đọc thêm vài trang sách vì không muốn ngày hôm đó kết thúc quá nhanh.

Chính vì vậy, ngủ trước 10 giờ trở thành một mục tiêu rất đơn giản nhưng lại cực kỳ khó đạt được.

Đi ngủ trước 10h tối trở thành cách "flex" độ sang chảnh mới của hội 30s. Nguồn ảnh: 鹤男Her/ Weibo

Càng trưởng thành, càng hiểu sức khỏe không phải điều có thể "để mai tính"

Một điểm chung khác trong những bài viết được chia sẻ nhiều là sự thay đổi trong ưu tiên sống.

Nếu trước đây, nhiều người dành thời gian để cố gắng làm thêm một việc nữa, kiếm thêm một khoản thu nhập hay theo kịp mọi cuộc vui, thì sau tuổi 30, họ bắt đầu đặt câu hỏi ngược lại:

"Việc này có đáng để mình đánh đổi một đêm ngủ ngon không?"

Không phải vì họ trở nên kém tham vọng hơn.

Ngược lại, chính khi phải đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc - một nhân viên, một người quản lý, một người vợ, người chồng, một người cha hay người mẹ - họ càng nhận ra mình chỉ có thể chăm sóc người khác khi bản thân còn đủ năng lượng.

Một giấc ngủ đủ giờ vì thế không còn mang ý nghĩa nghỉ ngơi đơn thuần, mà là nền tảng để duy trì hiệu suất làm việc, giữ tinh thần ổn định và có sức khỏe để theo đuổi những mục tiêu dài hạn.

"Ngủ trước 10 giờ" cũng là một cách ưu tiên chính mình

Điều đáng chú ý là nhiều người trên Xiaohongshu không còn xem việc đi ngủ sớm là biểu hiện của lối sống "nhàm chán".

Họ coi đó là một hành động chăm sóc bản thân rất thực tế.

Hiểu được rằng ưu tiên phát triển bản thân luôn là điều quan trọng nhất. Nguồn ảnh: wuli921112/ Xiaohongshu.

Không cần chi tiền cho những thói quen cầu kỳ, không cần ép mình theo một chế độ hoàn hảo, chỉ cần chủ động khép lại một ngày sớm hơn một chút cũng đủ để cơ thể có cơ hội phục hồi.

Có lẽ vì thế mà càng bước qua tuổi 30, niềm vui cũng trở nên khác đi.

Không còn là những đêm thức trắng vì một cuộc vui bất chợt, mà là cảm giác được lên giường trước 10 giờ, tắt điện thoại, kéo chăn và biết rằng sáng hôm sau mình sẽ thức dậy với một cơ thể nhẹ nhõm hơn.

Nghe có vẻ rất bình thường, nhưng với nhiều người trưởng thành, đó lại là một trong những "xa xỉ phẩm" khó kiếm nhất.

Trần Hà.