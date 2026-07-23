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Một câu hỏi khiến "học bá" nghĩ 15 phút, cô lao công chỉ mất 5 giây để trả lời

| | Sống

Một tình huống tưởng rất đơn giản lại cho thấy khoảng cách thú vị giữa kiến thức trong sách và kinh nghiệm ngoài đời.

Trong một buổi học về kỹ năng giải quyết vấn đề, giảng viên viết lên bảng câu hỏi: "Nếu sàn nhà vừa được lau xong nhưng rất trơn, bạn sẽ làm gì để không ai bị ngã?". Đề bài nhanh chóng khiến cả lớp sôi nổi thảo luận. Sinh viên ngành kỹ thuật nói đến việc thay đổi vật liệu lát sàn, tăng hệ số ma sát hay nghiên cứu lớp phủ chống trơn trượt. Những câu trả lời đều đúng về mặt lý thuyết, nhưng dường như vẫn chưa khiến giảng viên hài lòng.

Đúng lúc đó, cô lao công đi ngang qua để chuẩn bị dọn dẹp. Nghe câu hỏi, cô mỉm cười rồi đáp rất ngắn gọn: "Đặt biển cảnh báo trước, rồi lau từ trong ra ngoài để không ai phải bước lên chỗ vừa lau".

Cả lớp bỗng im lặng vài giây. Giảng viên gật đầu và nhận xét rằng đây mới là cách giải quyết phù hợp nhất trong tình huống trước mắt.

Một tình huống đơn giản có thể phản ánh sự khác biệt giữa tư duy học thuật và kinh nghiệm thực tế (Ảnh minh họa)

Câu chuyện, dù chỉ là một tình huống được chia sẻ trong các diễn đàn về giáo dục và tư duy, lại khiến nhiều người suy ngẫm. Nó không nhằm chứng minh cô lao công "giỏi hơn" sinh viên hay phủ nhận giá trị của kiến thức sách vở, mà nhấn mạnh một điều: mỗi người đều sở hữu một loại tri thức khác nhau.

Sinh viên đã vận dụng đúng những gì mình được học. Các phương án đưa ra đều hướng tới giải pháp lâu dài, giúp giảm nguy cơ trơn trượt trong tương lai. Trong khi đó, cô lao công nhìn vấn đề từ góc độ của người trực tiếp làm công việc này mỗi ngày. Điều cô quan tâm đầu tiên không phải cải tạo mặt sàn mà là làm sao để vài phút tiếp theo không có ai bị ngã.

Đó cũng là điểm khác biệt giữa kiến thức học thuật và kinh nghiệm thực tế. Một bên giúp con người hiểu bản chất vấn đề, bên còn lại giúp đưa ra quyết định nhanh chóng trong những hoàn cảnh cụ thể. Hai loại tri thức này không đối lập mà bổ sung cho nhau.

Không ít chuyên gia giáo dục cũng cho rằng đây là lý do nhiều trường đại học hiện nay đẩy mạnh học theo dự án, thực tập doanh nghiệp hay trải nghiệm thực tế. Mục tiêu không chỉ là giúp sinh viên giải được bài toán trên giấy, mà còn biết cách ứng dụng kiến thức vào cuộc sống. Một phương án đúng chưa chắc đã là phương án khả thi nhất nếu thiếu sự thấu hiểu bối cảnh và con người.

Nhiều chuyên gia cho rằng trải nghiệm thực tế là mảnh ghép quan trọng bên cạnh kiến thức sách vở (Ảnh minh họa)

Bài học lớn nhất từ câu chuyện không nằm ở việc ai trả lời hay hơn, mà ở thái độ sẵn sàng lắng nghe. Tri thức không chỉ tồn tại trong giảng đường hay sách giáo khoa. Người thợ có kinh nghiệm của người thợ, người nông dân có kinh nghiệm của người nông dân, còn cô lao công cũng có những hiểu biết được tích lũy từ hàng nghìn lần làm công việc hằng ngày.

Có lẽ vì vậy, điều một sinh viên cần học không chỉ là công thức hay lý thuyết, mà còn là khả năng quan sát, trải nghiệm và tôn trọng những bài học đến từ cuộc sống. Bởi đôi khi, lời giải đúng nhất không phải là lời giải phức tạp nhất, mà là lời giải giúp vấn đề được xử lý hiệu quả ngay trong thực tế.

Thiên An

Phụ nữ mới

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