5 hành động trên mâm cơm phản ánh trí thông minh của con bạn, không phải đứa trẻ nào cũng làm được như này!

Mỗi khi ngồi lại với nhau, câu chuyện của các bậc phụ huynh vẫn luôn xoay quanh điểm số hay độ nhanh nhạy của con cái. Thậm chí, không ít người còn muốn chụp CT não bộ chỉ để kiểm tra xem con có thông minh hay không.

Tuy nhiên, sự thật đơn giản hơn nhiều. Năng lực tư duy của trẻ không bắt đầu từ chữ cái hay phép tính, mà khởi nguồn từ bản năng sơ khai nhất: ăn uống. Bữa ăn hằng ngày chính là "bản phản chiếu" sống động về quá trình phát triển trí não. Chỉ cần tinh ý quan sát, cha mẹ hoàn toàn có thể nhận biết sự phát triển của con ngay trên mâm cơm gia đình qua 5 dấu hiệu dưới đây.

1. Miệng đang ăn, nhưng bộ não đang "giải mã"

Thay vì chỉ cắm cúi ăn, nhiều đứa trẻ lại liên tục đặt ra những câu hỏi tò mò như: "Mẹ ơi, sao rau luộc lên lại đổi màu?" hay "Tại sao trứng luộc xong lại cứng lại?".

Trong mắt những đứa trẻ này, bàn ăn chính là một thế giới thu nhỏ. Trẻ có khả năng tự phân loại thực phẩm, đồng thời nhận biết và diễn đạt chính xác sự tinh tế giữa các vị chua, mặn, ngọt. Sự tò mò đến cùng về thực phẩm cho thấy vỏ não prefrontal và các tế bào thần kinh phản chiếu đang vận hành với tốc độ cao. Đây chính là mầm mống của khả năng quan sát, tư duy logic và năng lực ngôn ngữ.

Ảnh minh họa

2. Sự tập trung trên bàn ăn: "Gốc rễ" của năng lực học tập

Ăn uống đối với nhiều đứa trẻ là một "cuộc chiến di động" – ăn một thìa lại chạy đi xem tivi hoặc chơi đồ chơi. Tuy nhiên, có những đứa trẻ ngay từ nhỏ đã có ý thức kỷ luật rất tốt. Dù xung quanh có nhiều yếu tố gây xao nhãng, trẻ vẫn có thể ngồi yên tại bàn ăn cho đến khi hoàn thành phần cơm của mình.

Khả năng tập trung trong một hoạt động đơn điệu như ăn uống là biểu hiện của trạng thái "dòng chảy" (flow). Khi năng lực cưỡng lại sự phân tâm này được chuyển dịch sang việc học tập, hiệu suất của trẻ sẽ tạo ra sự vượt trội rõ rệt.

3. Vận động tinh và tư duy linh hoạt

Nhiều đứa trẻ ngay từ sớm đã từ chối sự đút mớm, quyết tâm tự mình cầm thìa và đưa thức ăn vào miệng một cách chính xác. Không dừng lại ở đó, trẻ còn thích tự mình "sáng tạo" khi kết hợp các món ăn theo cách riêng.

Quá trình tự tay thao tác và khám phá này là thời điểm vàng cho sự phát triển vận động tinh cùng các kết nối thần kinh trong não bộ. Việc khéo léo phối hợp tay - mắt cho thấy bộ não đang chỉ huy cơ thể thực hiện các phép tính phức tạp. Những đứa trẻ này thường có khả năng tiếp thu và học hỏi kỹ năng mới rất nhanh.

4. Khả năng tự chủ từ mâm cơm đến cuộc sống

Đồ ngọt hay món chiên rán luôn có sức hút khó cưỡng. Nếu trẻ có thể lắng nghe lời dặn của cha mẹ, tự kiềm chế bản thân không đụng vào đĩa đồ ăn vóc khi chưa được cho phép, đó là một tín hiệu rất đáng mừng.

Đặc trưng của trí thông minh không chỉ nằm ở phản xạ nhanh, mà còn ở khả năng đè nén ham muốn nhất thời vì những giá trị lâu dài. Khả năng "trì hoãn sự hài lòng" và tuân thủ quy tắc ngay trên bàn ăn chính là nền tảng vững chắc nhất cho tính tự lập và kỷ luật tự giác trong tương lai.

5. Tinh thần sẵn sàng trải nghiệm điều mới lạ

Khi đứng trước một món ăn có hình dáng hay hương vị lạ lẫm, thay vì mím chặt miệng từ chối, những đứa trẻ có tư duy cởi mở sẽ sẵn sàng nếm thử một miếng nhỏ.

Lòng dũng cảm trải nghiệm này phản ánh một tâm trí linh hoạt, không bảo thủ và luôn giàu lòng tò mò với thế giới. Thói quen tư duy này quyết định việc khi bước vào môi trường mới hay tiếp xúc với kiến thức mới sau này, tốc độ thích nghi của trẻ sẽ vượt xa bạn bè cùng lứa.

Ăn uống chỉ là một "màn chiếu" phản ánh trạng thái hiện tại của bộ não chứ không phải một "bản án" kết luận tương lai. Nếu con chưa có đủ những biểu hiện trên, cha mẹ hoàn toàn có thể rèn luyện cho trẻ qua từng ngày bằng cách giảm xao nhãng từ thiết bị điện tử, khuyến khích con tự xúc ăn và cùng con khám phá thế giới thực phẩm.

Điều quyết định tương lai của trẻ không phải là bữa ăn đó diễn ra hoàn hảo ra sao, mà là việc cha mẹ có đủ kiên nhẫn để thông qua mâm cơm gia đình mà thấu hiểu hành trình lớn khôn của con hay không.

(Nguồn: Baidu)