Một sự thật rất hay ho về con trai mà nhiều cha mẹ chưa hề hay biết: Đọc ngay để thay đổi cách nuôi dạy con!

Nhiều người thường nghĩ con trai khi lớn lên sẽ trở nên lạnh lùng, nghịch ngợm và có xu hướng giữ khoảng cách với mẹ. Tuy nhiên, thực tế nuôi dạy con cho thấy: nhu cầu được ôm của các bé trai lớn hơn chúng ta tưởng rất nhiều, thậm chí kéo dài từ khi đi học mẫu giáo cho đến tận những năm trung học.

Tại sao những cậu con trai lại "nghiện" những cái ôm đến vậy? Khoa học và tâm lý học có những lý giải rất rõ ràng cho hiện tượng này.

1. Não bộ của con trai phát triển "chậm một nhịp" so với con gái

Nghiên cứu từ Đại học Münster (Đức) chỉ ra rằng: Nam giới thường phát triển chậm hơn nữ giới về cả cấu trúc não bộ, trí tuệ cảm xúc lẫn khả năng nhận thức. Cụ thể, năng lực ngôn ngữ của bé trai thường đi sau bé gái từ 12 đến 18 tháng. Đồng thời, vùng thùy trán, nơi chịu trách nhiệm kiểm soát xung động và điều hòa cảm xúc cũng trưởng thành muộn hơn.

Khi gặp áp lực, tổn thương hoặc bất an, các chàng trai rất khó diễn đạt thành lời như: "Mẹ ơi, con đang rất buồn" hay "Con cần sự giúp đỡ".

Thay vì chia sẻ, các em có xu hướng chịu đựng, dồn nén hoặc phản kháng bằng sự bướng bỉnh để gây chú ý. Trong bối cảnh đó, một cái ôm là cách biểu đạt trực quan, lành mạnh và an toàn nhất để trẻ tìm kiếm sự giải tỏa.

Ảnh minh họa

2. Cái ôm là "trạm sạc năng lượng" cho hệ thần kinh

Theo nghiên cứu từ Bệnh viện tâm thần số 7 Ôn Châu, Trung Quốc các cử chỉ tương tác vật lý đơn giản như ôm hay hôn nhẹ lên má sẽ kích thích vùng dưới đồi trong não bộ tiết ra oxytocin - loại hormone mang lại cảm giác an tâm, thư giãn và giảm thiểu lo âu một cách hiệu quả. Đồng thời, hành động này cũng giúp ức chế cortisol (hormone căng thẳng) và giải phóng serotonin, hỗ trợ cân bằng tâm trạng.

Có thể ví não bộ của con trai như một cỗ máy vận hành bằng xúc giác. Đối với các áp lực học tập và thi cử, một cái ôm giống như một "nút khởi động lại" giúp trẻ nhanh chóng vượt qua trạng thái quá tải để lấy lại sự bình tĩnh.

Ôm nhiều có khiến con trai trở nên "bám mẹ"?

Nhiều bậc phụ huynh lo lắng việc quá nuông chiều cảm xúc sẽ biến con trai thành những đứa trẻ nhu nhược, thiếu tự lập khi trưởng thành. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý khẳng định: Cái ôm không đồng nghĩa với sự nuông chiều. Bản chất và hệ quả của hai hành động này hoàn toàn khác biệt:

Cái ôm (Gắn kết an toàn): Đây là sự phản hồi về mặt cảm xúc, giúp xây dựng nền tảng an toàn cho trẻ. Hệ quả là trẻ sẽ trở nên tự tin, tự lập và có năng lực điều hòa cảm xúc tốt hơn khi trưởng thành.

Nuông chiều (Bao bọc thái quá): Đây là việc cha mẹ làm thay, quyết định hộ và xóa nhòa ranh giới cá nhân của con. Điều này dẫn đến hệ quả là trẻ dễ ỷ lại, thụ động và mất đi khả năng tư duy độc lập.

Thực tế chứng minh, những đứa trẻ được đáp ứng đầy đủ về mặt tình cảm và có "gắn kết an toàn" với cha mẹ từ nhỏ sẽ có xu hướng tự lập hơn khi lớn lên. Điểm tựa vững chắc từ gia đình chính là bệ phóng giúp trẻ dũng cảm khám phá thế giới và đối mặt với thất bại. Sự gắn kết này dựa trên lòng tin, không phải sự yếu đuối.

Ý nghĩa của cái ôm qua từng giai đoạn trưởng thành

Sự phát triển của một chàng trai không phải là đường thẳng. Ở mỗi độ tuổi, nhu cầu và ý nghĩa của cái ôm lại có sự thay đổi:

Từ 0 - 6 tuổi (Giai đoạn gắn kết): Cái ôm giúp hình thành sợi dây tình cảm nguyên bản, đặt nền móng cho kỹ năng xã hội và trí tuệ cảm xúc sau này.

Từ 7 - 12 tuổi (Giai đoạn tiềm tàng): Trẻ bắt đầu chịu áp lực từ trường lớp nhưng có xu hướng giấu kín. Cái ôm lúc này là cách âm thầm giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài.

Từ 13 - 18 tuổi (Giai đoạn dậy thì): Sự thay đổi hormone khiến tâm sinh lý của trẻ biến động mạnh. Một cái ôm lúc này đóng vai trò như một "khoảng lặng", giúp trẻ giữ được sự bình tĩnh trước những khủng hoảng tuổi dậy thì.

2 Nguyên tắc ứng xử dành cho người mẹ

Để việc thể hiện tình cảm mang lại hiệu quả giáo dục tốt nhất, các chuyên gia gợi ý hai nguyên tắc:

Thấu hiểu cảm xúc, không làm thay việc của con: Hãy ôm con để xoa dịu sự lo lắng trước. Sau khi trẻ đã bình tĩnh, hãy nhẹ nhàng hướng dẫn con tự tìm cách giải quyết vấn đề, tuyệt đối không tư duy hay làm hộ con.

Chuyển hóa tình cảm thành trách nhiệm: Người mẹ có thể chủ động "tỏ ra yếu thế" đúng lúc để khơi dậy bản năng bảo vệ của con trai. Ví dụ: nhờ con xách đồ hộ hoặc đồng hành cùng mẹ khi trời tối. Điều này giúp trẻ học được cách sẻ chia và gánh vác trách nhiệm từ chính tình yêu thương.

Thay vì ép buộc các chàng trai phải luôn "mạnh mẽ" một cách cứng nhắc, cha mẹ hãy trân trọng những năm tháng con còn muốn sà vào lòng mình. Những cái ôm ấm áp ngày hôm nay chính là gốc rễ tạo nên sự tự tin của một người đàn ông trong tương lai, một người trưởng thành không chỉ có bản lĩnh, trách nhiệm mà còn giàu lòng nhân ái và sự tử tế.