Tôi học lỏm 7 cách lưu trữ nhà bếp từ hàng xóm: Nhìn thì đơn giản, dọn vào ở mới thấy “đỉnh cao” của người biết sống

1. Làm tủ mỏng cạnh ống khói: Nhỏ thôi nhưng "ăn gian" được rất nhiều chỗ

Nhiều căn bếp có phần ống khói lồi ra khiến khu vực này rất khó xử lý. Đa số mọi người sẽ ốp kín lại hoặc bỏ trống. Nhưng hàng xóm của tôi lại làm một chiếc tủ siêu mỏng khoảng 10cm ngay cạnh đó.

Nghe thì tưởng vô dụng, nhưng thực tế chiếc tủ này chứa được rất nhiều chai lọ gia vị, dầu ăn, nước tương, hạt nêm…

Điểm hay là mọi thứ được giấu kín phía trong nên bếp nhìn rất gọn. Khi nấu chỉ cần mở ra là lấy được ngay, không phải bày la liệt trên mặt bàn.

Sau này tôi mới hiểu: những khoảng hẹp trong nhà nếu biết tận dụng thì có thể "cứu" được rất nhiều diện tích.

2. Dành riêng một tủ cho đồ điện nhỏ: Căn bếp lập tức bớt lộn xộn

Máy xay, nồi chiên, máy ép, nồi cơm, máy nướng bánh… là những món khiến mặt bếp dễ biến thành "bãi chiến trường" nhất.

Trước đây nhà tôi để tất cả lên bàn bếp vì nghĩ "dùng thường xuyên". Kết quả là vừa bừa, vừa bám dầu mỡ rất nhanh.

Hàng xóm của tôi thì làm riêng một hệ tủ đứng nhiều ngăn để chứa đồ điện nhỏ. Mỗi món có vị trí riêng, dùng xong cất vào luôn.

Nghe có vẻ nhỏ nhặt nhưng thay đổi này giúp căn bếp nhìn "thở" hơn hẳn. Quan trọng hơn là lau dọn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Nhiều người không để ý, nhưng một căn bếp sạch sẽ cũng giúp giảm cảm giác áp lực việc nhà đáng kể.

3. Bỏ tủ treo tường, thay bằng kệ mở: Dễ lấy đồ hơn nhiều

Đây là điều khiến tôi bất ngờ nhất.

Nhà hàng xóm không làm tủ treo phía trên như kiểu truyền thống. Thay vào đó, họ để trống và gắn vài chiếc kệ mở đơn giản.

Ban đầu tôi nghĩ như vậy sẽ ít chỗ chứa đồ. Nhưng thực tế lại tiện hơn.

Vì tủ treo thường khá cao, nhiều món cất vào rồi… quên luôn. Trong khi kệ mở giúp lấy đồ nhanh, dễ nhìn, lại tạo cảm giác căn bếp thoáng hơn.

Bên dưới họ còn gắn thêm thanh treo và móc inox để treo muôi, vá, kéo bếp, khăn lau… Chi phí rẻ hơn làm tủ treo khá nhiều mà hiệu quả sử dụng lại không hề thấp.

4. Thanh treo co giãn ở cửa sổ: Món vài chục nghìn nhưng cực hữu ích

Có những món đồ giá rẻ nhưng dùng rồi mới thấy "đáng tiền".

Ví dụ như thanh treo co giãn ở cửa sổ bếp. Hàng xóm tôi chỉ gắn một thanh inox nhỏ có móc treo, nhưng tận dụng được cả khoảng cửa sổ vốn bị bỏ phí.

Khăn lau, vá canh, muỗng gỗ, bàn chải rửa cốc… đều được treo lên gọn gàng. Nhìn tưởng đơn giản, nhưng nhờ vậy mặt bếp thoáng hơn rất nhiều.

Đây cũng là kiểu mẹo giúp giảm cảm giác "thiếu chỗ" mà không cần tốn tiền sửa sang lớn.

5. Tủ góc có giỏ kéo: Cứu cả "góc chết" trong bếp

Ai từng dùng tủ góc chắc đều hiểu cảm giác phải chui đầu vào tìm đồ cực kỳ mệt.

Nhà tôi trước đây nhét đủ thứ vào góc tủ, từ nồi lẩu đến hộp gia vị. Có món để lâu đến mức quên luôn sự tồn tại của nó.

Hàng xóm tôi thì lắp giỏ kéo dạng bán nguyệt bên trong tủ góc. Chỉ cần kéo nhẹ là toàn bộ đồ bên trong trượt ra ngoài.

Điểm hay của kiểu thiết kế này là tận dụng được khu vực vốn rất khó dùng.

Đúng kiểu: không cần thêm diện tích, chỉ cần dùng thông minh hơn.

6. Biến chân tủ thành ngăn kéo bí mật

Đây là ý tưởng khiến tôi phải thốt lên: "Sao trước đây mình không nghĩ ra?"

Khoảng chân tủ bếp thường chỉ là miếng che kín bên dưới. Nhưng hàng xóm tôi biến toàn bộ phần này thành ngăn kéo mỏng để chứa đồ.

Gia vị ít dùng, túi zip, đồ linh tinh hoặc khăn lau đều có thể cất vào đây. Khi cần chỉ việc nhấn nhẹ là ngăn kéo bật ra.

Một khoảng cao khoảng 10cm tưởng vô dụng, hóa ra lại chứa được rất nhiều thứ.

7. Gắn kệ ở mặt trong cánh tủ: Căn bếp gọn đi thấy rõ

Màng bọc thực phẩm, túi rác, giấy bạc… là những món rất dễ bị nhét lung tung trong bếp. Hàng xóm tôi gắn thêm các kệ nhỏ ở mặt trong cánh tủ để chứa toàn bộ những món này.

Từ ngày học theo, tôi không còn cảnh mở ngăn kéo rồi lục tung lên để tìm túi rác nữa. Đây cũng là kiểu lưu trữ cực hợp với những căn bếp nhỏ ở chung cư.

Căn bếp gọn không phải vì rộng, mà vì biết sắp xếp

Sau khi áp dụng những thay đổi này, tôi nhận ra một điều khá thú vị: nhiều khi chúng ta không thực sự thiếu diện tích, mà thiếu cách tổ chức hợp lý.

Một căn bếp gọn không chỉ đẹp mắt hơn mà còn giúp tiết kiệm thời gian dọn dẹp, giảm cảm giác mệt mỏi khi nấu nướng và khiến việc ở nhà dễ chịu hơn rất nhiều.

Đôi khi, chỉ một chiếc kệ nhỏ hay một ngăn kéo thông minh cũng đủ khiến cuộc sống hàng ngày "nhẹ" đi đáng kể.