Khách đặt 26 chiếc gỏi cuốn, yêu cầu ghi tên riêng từng người, kèm các loại nước chấm khác nhau: Chủ quán nói lý do vẫn nhận đơn

Những ngày qua, câu chuyện về một đơn 26 chiếc gỏi cuốn với phần ghi chú dày đặc, yêu cầu ghi tên lên từng cuốn, đi kèm với đó là các loại nước chấm khác nhau trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng khách hàng đang "làm khó" người bán và tài xế chỉ vì một bữa ăn. Bởi ngoài việc đưa ra những yêu cầu về đồ ăn, đơn hàng này còn muốn ghi tên riêng từng người khiến không ít người bày tỏ rằng sẽ tốn thời gian. Trong khi đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng đây là nhu cầu hoàn toàn chính đáng khi khách đã trả tiền cho dịch vụ.

Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng dành lời khen cho phía chủ quán khi đã ghi nắn nót, chi tiết từng đơn hàng theo đúng yêu cầu.

Đơn hàng được ghi chú thích chi tiết, note tên riêng từng người được chủ quán đáp ứng cẩn thận

Liên hệ với chị Thuý Hằng - chủ quán gỏi cuốn tại Bình Thạnh (TP.HCM) cũng là người đăng tải bài viết về đơn hàng 26 gỏi cuốn trên cho biết đây không phải lần đầu quán nhận những yêu cầu đặc biệt như vậy.

“Quán mình mở đến nay đã được 3 năm và cũng đã gặp rất nhiều những đơn hàng được khách ghi chú chi tiết. Việc ghi tên riêng từng cuốn như vậy chưa phải điều ‘khó nhằn’ nhất với bên mình. Bởi gỏi cuốn vốn là là món có nhiều nguyên liệu, nên tuỳ vào nhu cầu của khách hàng, có người sẽ ghi chú không ăn rau này, không ăn hành, ăn nhiều cay hoặc không cay,...”, chủ quán chia sẻ.

Tuy nhiên, quan điểm của Thuý Hằng khi làm ngành dịch vụ rằng sẽ cố gắng làm theo đúng và đầy đủ như những gì khách hàng đã note. Đương nhiên, việc làm chi tiết như vậy sẽ tốn nhiều thời gian hơn so với công đoạn chuẩn bị món ăn như bình thường. Song, chị Hằng vẫn bày tỏ rằng sẽ làm trong khả năng quán có thể, thay vì nghĩ đến việc từ chối nhận đơn.

Chủ quán bày tỏ: "Một đơn như vậy thường sẽ mất nhiều hơn khoảng 10-15 phút so với đơn bình thường vì phải kiểm tra rất nhiều lần xem đã đúng tên chưa, đúng nước chấm chưa, có thiếu sót gì không. Trong khi theo trình của các app giao đồ ăn, quán chỉ có khoảng 7-9 phút để chuẩn bị món. Tài xế cũng còn phải đi ghép đơn nên mình không thể để các bạn chờ quá lâu được”.

Để hạn chế tối đa sai sót, quán còn phải bổ sung thêm nhiều công đoạn kiểm tra, chị Hằng nói thêm: "Bên mình thường in hai hóa đơn. Một hóa đơn để team soạn đơn đối chiếu nước chấm và ghi chú trước, một hóa đơn dành cho team cuốn và team giao hàng kiểm tra lại lần cuối trước khi đi đơn. Nhìn chung sẽ nhiều bước hơn bình thường để tránh nhầm lẫn hoặc thiếu món”.

Trong 3 năm mở quán với đặc thù món cuốn nhiều nguyên liệu, chị Hằng cho biết khách thường sẽ yêu cầu rất kỹ để phù hợp với khẩu vị

Theo chị Hằng, sau khi hình ảnh đơn hàng lan truyền trên mạng xã hội, lượng khách tò mò ghé quán và đặt món có tăng nhưng không quá nhiều bởi quán vốn đã có lượng khách ổn định. Điều chị nhận thấy rõ hơn là số lượng đơn có ghi chú chi tiết ngày càng nhiều.

"Từ sau khi bài đăng viral thì mọi người cũng tò mò đặt nhiều hơn nhưng không quá đáng kể. Điều mình thấy rõ là các đơn cần note chi tiết xuất hiện nhiều hơn”, Thuý Hằng cho hay.

Là người trực tiếp kinh doanh, chủ quán gỏi cuốn cho rằng việc đáp ứng yêu cầu của khách là điều bình thường trong ngành dịch vụ. Tuy nhiên, chị Hằng cũng mong khách hàng có thêm sự chia sẻ, thấu hiểu để mọi việc diễn ra thuận lợi hơn cho cả ba bên gồm quán, khách và tài xế.

"Với mình, nếu khách có nhu cầu thì người bán sẽ cần cố gắng đáp ứng. Mình làm nghề dịch vụ nên chiều theo những yêu cầu hợp lý của khách là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu cần ghi chú quá nhiều hoặc quá chi tiết thì mình mong khách có thể tránh khung giờ cao điểm vì lúc đó quán rất đông, thời gian chờ sẽ lâu hơn. Nếu được thì khách cũng có thể chủ động nhắn tài xế chờ thêm một chút hoặc tip cho các bạn tài xế để mọi người đều thoải mái”, chị Hằng chia sẻ.

Thuý Hằng cũng gợi ý rằng với những đơn cần cá nhân hóa nhiều, khách có thể đặt trực tiếp qua fanpage hoặc các kênh bán hàng riêng của quán thay vì ứng dụng giao đồ ăn để quán có thêm thời gian chuẩn bị và trao đổi kỹ hơn.

Các đơn ghi tên riêng lên cuốn xuất hiện nhiều hơn sau khi bài đăng viral

Bên cạnh tranh cãi về phần ghi chú, nhiều cư dân mạng còn đặt câu hỏi về giá bán trong hóa đơn. Một số ý kiến cho rằng một cuốn gỏi có giá lên tới 28.000 - 42.000 đồng là mức giá khá cao, do vậy việc làm theo yêu cầu của khách là điều không cso gì phải tranh cãi.

Trước thông tin này, chị Hằng khẳng định có thể mọi người nhìn nhầm số lượng sản phẩm: "Không có cuốn nào giá 28.000 hay 42.000 đồng như mọi người đang tranh cãi cả. 28.000 đồng là giá của 2 cuốn, 42.000 đồng là giá 3 cuốn, còn 45.000 đồng là giá một phần gỏi đu đủ”.

Chị cho biết thực tế quán bán với mức khoảng 12.000-15.000 đồng mỗi cuốn. Sau khi trừ các khoản chiết khấu trên nền tảng giao đồ ăn, số tiền quán thực nhận chỉ còn khoảng 7.000-9.000 đồng/cuốn, chưa kể chi phí mặt bằng, nhân sự và vận hành.

"Thực tế lợi nhuận của món này không cao như nhiều người nghĩ. Chưa kể còn rất nhiều chi phí khác phải chi trả như tiền mặt bằng, nhân sự,... nên đây không phải món có biên lợi nhuận lớn. Song, mình vẫn phục vụ chỉn chu với từng khách hàng và biết ơn vì sự ủng hộ của mọi người dành cho quán”, chị Hằng bày tỏ.

Ảnh: NVCC