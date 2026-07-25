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Nắng quá nên ngủ quên, giữ lại 5 tờ vé số, người bán dạo nhận tin ngỡ ngàng

| | Sống

Bình thường người phụ nữ chỉ giữ lại 1-2 tờ để cầu may. Nhưng hôm đó vì ngủ quên nên người này giữ lại nhiều hơn.

Thông tin 2 người bán vé số dạo trúng độc đắc với số tiền “khủng” mới đây đã khiến nhiều người xuýt xoa, xin vía may mắn.

Chia sẻ trên báo Thanh Niên , đại lý vé số Thanh Bình ở Vĩnh Long cho biết đã đổi thưởng cho 2 người bán vé số dạo, trúng tổng cộng 7 tờ độc đắc. Trong đó, 1 người trúng 5 tờ và 1 người trúng 2 tờ.

Tờ vé số mang lại may mắn cho 2 người này mang dãy số 403470 của đài Cần Thơ, mở thưởng xổ số miền Nam ngày 22/7. Mỗi giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng. Như vậy, 1 người nhận được 10 tỷ đồng và 1 người nhận được 4 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

7 tờ vé số trúng độc đắc của 2 người phụ nữ may mắn. (Ảnh: Đại lý vé số)

Phía đại lý vé số tiết lộ, chủ nhân của 7 tờ vé số trúng độc đắc là 2 người phụ nữ bán vé số dạo ở địa phương. Bình thường, mỗi người chỉ giữ lại 1 - 2 tờ vé số cầu may nhưng hôm đó vì trời nắng, người trúng 5 tờ đã ngủ quên và giữ lại số lượng vé nhiều hơn. Không ngờ, cuộc đời họ đã thay đổi lớn từ đây.

Cả 2 người phụ nữ may mắn dự định sẽ dùng tiền thưởng để về quê lo cho cha mẹ, đồng thời gửi tiền vào ngân hàng để đảm bảo an toàn.

Một người trúng tới 320 tờ vé số: Tiền thưởng bao nhiêu?

Theo Lam Giang

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
vé số

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