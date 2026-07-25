Vì sao thịt gà luộc chín vẫn đỏ xương?

Sau khi luộc gà, không ít người bất ngờ khi chặt ra thấy phần xương, đặc biệt ở đùi hoặc cánh, vẫn có màu đỏ hồng, thậm chí quanh xương còn hơi đỏ. Điều này khiến nhiều người lo ngại gà chưa chín và tiếp tục luộc thêm. Tuy nhiên, xương đỏ không đồng nghĩa với thịt chưa chín. Có 3 nguyên nhân chính giải thích hiện tượng này.

Gà còn non thường dễ bị đỏ xương

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất. Ở những con gà còn trẻ, hệ xương chưa phát triển hoàn toàn, cấu trúc xương vẫn còn xốp và tủy xương chứa nhiều sắc tố máu hơn so với gà trưởng thành. Khi luộc, nhiệt làm các sắc tố trong tủy xương, chủ yếu là hemoglobin và myoglobin, thấm qua lớp xương còn non rồi lan ra vùng sát xương. Vì vậy, dù phần thịt đã chín hoàn toàn, xương và khu vực quanh xương vẫn có thể có màu đỏ hoặc hồng. Hiện tượng này thường gặp ở gà công nghiệp xuất bán khi còn khá trẻ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở một số loại gà ta nếu giết mổ khi chưa đủ tuổi.

Quá trình cấp đông cũng có thể khiến xương đỏ hơn

Nếu gà được cấp đông rồi rã đông trước khi chế biến, các tinh thể đá có thể làm tổn thương những mạch máu nhỏ trong tủy xương. Khi nấu, sắc tố từ tủy dễ thấm ra ngoài hơn, khiến phần xương hoặc vùng thịt sát xương có màu đỏ rõ hơn bình thường. Đây là hiện tượng khá phổ biến ở gia cầm đông lạnh và không phải dấu hiệu thịt bị hỏng.

Thịt đã chín nhưng sắc tố vẫn còn

Nhiều người có thói quen nhìn màu xương để đánh giá độ chín của gà, nhưng đây không phải cách chính xác. Vi khuẩn gây bệnh sẽ bị tiêu diệt khi phần dày nhất của thịt gà đạt nhiệt độ tối thiểu 74°C. Trong khi đó, màu đỏ của xương hoặc vùng sát xương có thể vẫn tồn tại do sắc tố tự nhiên chưa bị phân hủy hoàn toàn. Vì vậy, màu xương không phải là căn cứ duy nhất để kết luận gà còn sống hay đã chín.

Khi nào nên cẩn trọng?

Nếu chỉ có xương đỏ nhưng thịt săn chắc, nước luộc trong, không có mùi lạ, gà thường vẫn an toàn để ăn nếu đã được nấu chín đúng cách. Ngược lại, nếu phần thịt sát xương còn mềm nhũn, có màu hồng đậm như thịt sống, nước tiết ra có màu đỏ hoặc nhiệt độ bên trong chưa đạt mức an toàn thì nên tiếp tục nấu thêm. Ngoài ra, nếu gà có mùi ôi, nhớt hoặc xuất hiện dấu hiệu hư hỏng trước khi chế biến thì không nên sử dụng, dù xương có đỏ hay không.

Mẹo luộc gà chín đều, hạn chế đỏ xương

Nếu muốn hạn chế tình trạng gà luộc chín nhưng xương vẫn đỏ, bạn nên bắt đầu từ cách luộc. Thay vì đợi nước sôi rồi mới cho gà vào, hãy đặt gà vào nồi khi nước còn lạnh và đun từ từ. Cách này giúp nhiệt truyền đều từ ngoài vào trong, nhờ đó phần thịt và xương có thời gian chín đồng đều hơn. Sau khi nước sôi, bạn nên hạ nhỏ lửa và tiếp tục luộc khoảng 20-30 phút, tùy kích thước con gà. Khi gà chín, đừng vội vớt ra ngay mà có thể để ngâm thêm trong nước luộc khoảng 10-15 phút. Nhờ vậy, thịt sẽ giữ được độ ngọt, da ít bị nứt và phần sát xương cũng có xu hướng chín đều hơn.

Ngoài ra, nếu vẫn còn băn khoăn gà đã chín hay chưa, mọi người không nên chỉ nhìn màu xương. Thay vào đó, hãy dùng que nhọn xiên vào phần dày nhất của đùi. Nếu nước tiết ra trong, không còn màu hồng hoặc đỏ thì gà đã đạt độ chín an toàn và có thể sử dụng.