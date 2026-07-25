Uống nước trong chai nhựa để dưới nắng: Có thực sự an toàn?

"Có một mối liên hệ trực tiếp giữa tốc độ dịch chuyển chất hóa học và nhiệt độ," Birgit Geueke từ tổ chức phi lợi nhuận Diễn đàn Bao bì Thực phẩm (Food Packaging Forum) cho biết khi dẫn chứng từ một nghiên cứu năm 2008. Các chất khác, bao gồm cả bisphenol A (hay còn gọi là BPA), cũng được tìm thấy là đã rò rỉ vào một số loại nước đóng chai khi nhiệt độ tăng lên. "Đáng lẽ nó không nên ở đó - ngành công nghiệp này liên tục nói với chúng ta rằng nó không nên có ở đó - nhưng người ta vẫn đo lường được nó," Olwenn Martin, phó giáo sư về sức khỏe và môi trường tại Đại học College London, nhận định. Vì những lý do này và các lý do khác, các chuyên gia cảnh báo không nên để nước đóng chai tiếp xúc với ánh nắng mặt trời và nhiệt độ cao.

Chai nước nhựa được làm từ gì?

Nhiều loại chai nước nhựa dùng một lần được làm từ polyethylene terephthalate, gọi tắt là PET - một vật liệu chủ đạo của các loại đồ uống đóng gói và là một trong những loại nhựa duy nhất có thể tái chế thành hộp đựng thực phẩm. Nhưng bên cạnh việc để lại dấu chân môi trường khổng lồ của nhựa dùng một lần, vẫn còn những lý do khác khiến bạn nên hạn chế tiêu thụ nước đóng chai.

"Thực tế là chúng ta không nên để chai PET tiếp xúc với nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời," Lacovidou nói. Nghiên cứu cho thấy, trong những điều kiện như vậy, chúng trở nên kém ổn định hơn.

Tác động đến sức khỏe khi uống nước từ chai nhựa bị nóng là gì?

Qua nhiều năm, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng rất nhiều loại hóa chất khác nhau, với hàm lượng từ ít đến nhiều, đã dịch chuyển từ các hộp nhựa dùng một lần vào thực phẩm hoặc đồ uống bên trong. Một số hóa chất trong số này, chẳng hạn như este phthalate hoạt động như chất gây rối loạn nội tiết, đã được xác định là không có lợi cho sức khỏe, trong khi những chất khác vẫn còn là một "hộp đen" bí ẩn. "Chúng ta đang thiếu bằng chứng về tác động tích tụ của các hóa chất này trong cơ thể người," Iacovidou cho biết. "Ngoài ra còn có mối quan hệ hiệp đồng (tác động cộng hưởng) của chúng với các hóa chất khác mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày, vì vậy để liên kết nó với các hệ lụy sức khỏe cụ thể - chúng ta vẫn chưa đạt đến mức độ đó."

Cách tốt nhất để bảo quản các chai nước là gì?

Nước đóng chai nên được giữ ở nơi nào đó mát mẻ và tối, Iacovidou nói. Tuy nhiên, cô lưu ý rằng ngay cả khi để trong tủ bếp ở nhà, nhiệt độ vẫn có thể tăng lên đến mức thúc đẩy quá trình dịch chuyển chất hóa học.

Trong một bảng thông tin dành cho người tiêu dùng, Hiệp hội Nước đóng chai Quốc tế (IBWA) "khuyên người tiêu dùng nên bảo quản nước đóng chai ở nhiệt độ phòng hoặc mát hơn, tránh ánh nắng trực tiếp."

Mức nhiệt độ nào đáng để bạn lo ngại? Trong các thử nghiệm với nhiều loại chất lỏng khác nhau, một số chất bắt đầu dịch chuyển ở khoảng 20°C , trong khi những chất khác dễ di động hơn khi ở trên ngưỡng 30–40°C, Iacovidou cho biết. "Ở phạm vi này… chúng ta bắt đầu có sự dịch chuyển của các chất hóa học." Bản thân Iacovidou cũng sử dụng một chiếc bình bằng kim loại để mang theo nước, và Martin cũng vậy.