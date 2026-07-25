Kiểm tra hành chính 1 quán photocopy, phát hiện chủ quán SN 1994 làm giả loạt con dấu, tài liệu của nhiều cơ quan, tổ chức

Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, hàng giả, hàng gian lận thương mại, Công an phường Trảng Bom (TP. Đồng Nai) đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó đáng chú ý là vụ sản xuất giấy tờ giả núp bóng tiệm photocopy.

Theo thông tin từ Công an phường Trảng Bom, ngày 8/7, đơn vị tiếp nhận tin báo của UBND phường Trảng Bom về việc trong quá trình tiếp nhận và quản lý hồ sơ của người lao động đã phát hiện một bộ hồ sơ xin việc của công dân H.B.Q. có dấu hiệu làm giả con dấu của UBND phường. Ngay sau đó, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Quá trình điều tra, H.B.Q. khai nhận do có nhu cầu tìm việc làm nên đã thuê N.V.D. (SN 2001, ngụ xã Hưng Thịnh, TP. Đồng Nai) làm giả một bộ hồ sơ xin việc với giá 300.000 đồng.

Làm việc với cơ quan công an, N.V.D. thừa nhận bản thân không có khả năng làm giả giấy tờ nhưng biết B.T.S. - một người bạn là chủ tiệm photocopy - chuyên nhận làm giấy tờ giả. D. đã nhận tiền của Q., sau đó liên hệ S. đặt làm bộ hồ sơ giả với giá 250.000 đồng và hưởng chênh lệch 50.000 đồng.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an phường Trảng Bom tiến hành kiểm tra hành chính tiệm photocopy trên đường Nguyễn Hoàng (khu phố Sông Trầu 2, phường Trảng Bom) do B.T.S. (SN 1994, ngụ phường Biên Hòa, TP. Đồng Nai) làm chủ.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ nhiều tang vật, tài liệu phục vụ việc làm giả giấy tờ của các cơ quan, tổ chức. Trong số đó có các con dấu mang tên UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trảng Bom, dấu chứng thực bản sao cùng 10 con dấu chức danh như Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, Phó Trưởng Công an phường.

Ngoài ra, công an còn thu giữ 8 dấu tên của các bác sĩ cùng nhiều phương tiện, thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ như máy in màu, máy scan, máy tính, keo định hình, bột định hình màu và nhiều dụng cụ liên quan khác.

Theo kết quả điều tra ban đầu, B.T.S. khai nhận bắt đầu thuê ki-ốt trên đường Nguyễn Hoàng để mở tiệm photocopy từ tháng 2/2025. Đến cuối năm 2025, nhận thấy nhiều người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc, S. nảy sinh ý định làm giả hồ sơ có xác nhận của cơ quan chức năng để bán kiếm lời.

Để thực hiện hành vi, S. lên các trang mạng xã hội tìm hiểu cách làm giả con dấu, đồng thời đặt mua keo định hình, bột định hình, hộp dấu, giấy bóng kiếng, giấy scan mờ và nhiều vật liệu, dụng cụ khác thông qua các kênh bán hàng trực tuyến.

Nhằm tạo ra các giấy tờ giả có hình thức giống với giấy tờ thật, S. còn thu thập mẫu con dấu thật của UBND phường Trảng Bom, Công an phường Trảng Bom, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom. Người này còn sao chép mẫu chữ ký, họ tên của những người có thẩm quyền để phục vụ việc chế tạo con dấu và hoàn thiện hồ sơ giả.

Theo lời khai của đối tượng, mỗi bộ hồ sơ xin việc giả được bán với giá khoảng 300.000 đồng. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ giả đã được đưa ra thị trường đến nay vẫn chưa được xác định.

Hiện Công an phường Trảng Bom đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ vụ án và số lượng giấy tờ giả đã được các đối tượng làm, tiêu thụ.

(Theo Công an TP Đồng Nai)