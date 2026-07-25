Phát hiện giao dịch chuyển khoản 18 triệu đồng của người đàn ông Trung Quốc SN 1983 làm việc tại Ninh Bình, công an lập tức vào cuộc điều tra

Ngày 24/7, Công an phường Duy Hà (tỉnh Ninh Bình) cho biết đơn vị vừa hỗ trợ ông CHEN HONGKE (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang làm việc tại một doanh nghiệp trên địa bàn phường, nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm vào tài khoản của người khác.

Theo thông tin từ Công an phường Duy Hà, trước đó ông CHEN HONGKE đến đơn vị trình báo về việc trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền 17 triệu đồng vào tài khoản không quen biết và đề nghị được hỗ trợ xác minh, giải quyết.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Duy Hà đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ thông tin chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm. Quá trình xác minh cho thấy chủ tài khoản nhận tiền hiện cư trú tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, tài khoản ngân hàng này đã lâu không được sử dụng, gây khó khăn cho việc thực hiện các thủ tục hoàn trả số tiền chuyển nhầm.

Để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người chuyển tiền, Công an phường Duy Hà đã chủ động phối hợp với phòng giao dịch ngân hàng tại thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ chủ tài khoản mở lại tài khoản ngân hàng theo đúng quy định. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, các bên đã thực hiện việc hoàn trả đầy đủ số tiền 17 triệu đồng cho ông CHEN HONGKE.

Công an phường Duy Hà hỗ trợ người nước ngoài nhận lại toàn bộ số tiền chuyển khoản nhầm

Việc tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ giải quyết vụ việc được thực hiện khẩn trương, đúng trình tự, giúp người chuyển tiền nhanh chóng nhận lại tài sản, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

Sau khi nhận lại đầy đủ số tiền chuyển khoản nhầm, ông CHEN HONGKE đã gửi thư cảm ơn tới tập thể chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Duy Hà. Trong thư, ông bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và thái độ nhiệt tình của lực lượng Công an trong suốt quá trình hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Đối với một công dân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, việc được cơ quan chức năng nhanh chóng hỗ trợ xử lý sự cố phát sinh trong giao dịch tài chính không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà còn tạo sự yên tâm trong quá trình lao động, làm việc trên địa bàn.

Việc làm của Công an phường Duy Hà thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh lực lượng Công an gần dân, vì dân, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp về sự trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.

(Theo Công an tỉnh Ninh Bình)