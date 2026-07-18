Ngân hàng chuyển khoản thừa 698 triệu đồng, 4 năm sau đòi lại thì bị khách hàng từ chối, tòa án khẳng định: “Không cần trả”

Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin về một vụ việc gây chú ý: một ngân hàng chuyển nhầm 180.000 NDT (hơn 698 triệu đồng) cho khách hàng nhưng không thể thu hồi số tiền này sau 4 năm.

Theo thông tin được đăng tải, sai sót xảy ra tại một ngân hàng ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, khi giao dịch viên vô tình chuyển thừa 180.000 NDT vào tài khoản của một khách hàng đến làm thủ tục chuyển tiền.

Điều đáng nói là cả ngân hàng lẫn khách hàng đều không phát hiện sai sót ngay thời điểm đó. Phải đến 4 năm sau, trong quá trình đối soát sổ sách, ngân hàng mới phát hiện khoản tiền chuyển nhầm và lập tức liên hệ với khách hàng để yêu cầu hoàn trả.

Tuy nhiên, khách hàng từ chối trả lại số tiền. Hai bên thương lượng không thành nên ngân hàng quyết định khởi kiện ra tòa.

Ảnh: Sohu

Ở phiên sơ thẩm, tòa án địa phương xác định khoản tiền mà khách hàng nhận được là "thu lợi bất chính" theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc. Vì vậy, người này có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận nhầm và phải chịu chi phí tố tụng.

Không đồng tình với phán quyết trên của tòa, khách hàng quyết định nộp đơn kháng cáo. Tại phiên phúc thẩm, người này thừa nhận số tiền trên thực chất là khoản thu lợi bất chính, song lập luận rằng ngân hàng đã khởi kiện sau khi hết thời hiệu khởi kiện dân sự.

Theo quy định của Bộ luật Dân sự Trung Quốc, thời hiệu yêu cầu bảo vệ quyền dân sự thông thường là 3 năm, được tính từ thời điểm chủ thể quyền biết hoặc phải biết quyền lợi của mình bị xâm phạm.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, tòa phúc thẩm chấp nhận lập luận này và tuyên khách hàng thắng kiện. Điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng không thể thu hồi 180.000 NDT đã chuyển nhầm.

Ảnh: Sohu

Không chấp nhận kết quả này, ngân hàng tiếp tục đề nghị xét xử lại nhưng yêu cầu này cũng bị bác bỏ. Vụ việc trở thành bài học đáng chú ý đối với các tổ chức tín dụng về công tác kiểm soát nội bộ và việc phát hiện sai sót kịp thời trong các giao dịch tài chính.

Theo Sohu, đây không phải là trường hợp duy nhất ngân hàng Trung Quốc gặp rắc rối vì trả thừa tiền cho khách hàng. Trước đó, tại thành phố Từ Khê, tỉnh Chiết Giang, một nữ khách hàng đến ngân hàng rút 22.400 NDT tiền mặt. Tuy nhiên, do sơ suất, giao dịch viên đã đưa nhầm 24.000 NDT, tức nhiều hơn 1.600 NDT.

Không lâu sau khi khách rời quầy, ngân hàng phát hiện sai sót và nhanh chóng liên hệ yêu cầu hoàn trả khoản tiền nhận thừa. Song người phụ nữ cũng từ chối trả lại. Vụ việc sau đó được đưa tòa án địa phương xét xử.

Khác với vụ việc ở Quảng Đông, ngân hàng này khởi kiện trong thời hạn luật định. Tòa án địa phương xác định đây vẫn là khoản thu lợi bất chính và tuyên ngân hàng thắng kiện, buộc khách hàng phải hoàn trả đầy đủ số tiền đã nhận nhầm.

(Theo Sohu)