Nam sinh đỗ đại học, bố mẹ chi gần 80 triệu đồng mở tiệc nhưng khách sau đó đồng loạt bỏ về: "Không thi lại hỏng cả tương lai"

Một gia đình họ Trần tại Trung Quốc đã tổ chức tiệc mừng nhập học linh đình sau khi con trai nhận được giấy báo trúng tuyển đại học. Dù kết quả thi không quá nổi bật, cha mẹ vẫn tin rằng con mình đã đạt được thành quả xứng đáng sau nhiều năm học tập nên không tiếc tiền đặt tiệc, mời đông đủ họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Trong lúc trò chuyện, cha mẹ nam sinh tự hào cho biết con được nhận vào một ngôi trường trong lĩnh vực bưu chính - viễn thông. Chỉ nghe tên trường, nhiều người đều cho rằng đây là một cơ sở đào tạo danh tiếng. Tuy nhiên, khi biết nam sinh chỉ đạt 186/750 điểm trong kỳ thi đại học, không ít người bắt đầu nghi ngờ, bởi với mức điểm này gần như không thể trúng tuyển vào một trường đại học chính quy có uy tín.

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Một người thân lập tức tra cứu thông tin trên mạng và phát hiện sự thật bất ngờ: ngôi trường này không hề nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận. Tên gọi của trường chỉ được đặt na ná một trường đại học danh tiếng để đánh lừa người học, còn thực chất đây là một "lò cấp bằng" - cách gọi dành cho các cơ sở giáo dục giả mạo.

Phát hiện này khiến bầu không khí buổi tiệc lập tức trở nên gượng gạo. Một số người cho rằng cha mẹ nam sinh đã biết sự thật nhưng vẫn tổ chức tiệc linh đình để nhận tiền mừng. Những người khác thì thất vọng vì gia đình không tìm hiểu kỹ thông tin trước khi thông báo tin vui.

Không ít khách mời rời bữa tiệc sớm, đồng thời khuyên gia đình nên cho con ôn tập thêm để năm sau thi lại. "Không thi lại thì hỏng cả tương lai," người bạn thân của gia đình họ Trần nói.

Lúc này, cha mẹ nam sinh mới bàng hoàng nhận ra mình đã đăng ký cho con vào học một cơ sở đào tạo không được công nhận. Họ đã chi hơn 20.000 NDT (khoảng 80 triệu đồng) để tổ chức tiệc, nhưng cuối cùng chỉ đổi lấy sự xấu hổ và tiếc nuối.

Ảnh minh hoạ

Nguyên nhân xuất phát từ việc gia đình quá lo lắng vì điểm thi của con thấp. Chỉ mong con có thể theo học hệ cử nhân, họ đã vội vàng lựa chọn trường mà không kiểm tra kỹ tính pháp lý của cơ sở đào tạo.

Thực tế, tại Trung Quốc tồn tại không ít cơ sở giáo dục giả mạo, cố tình đặt tên gần giống các trường đại học nổi tiếng để đánh lừa phụ huynh và thí sinh. Các "lò cấp bằng" thường đánh trúng tâm lý của những gia đình có con đạt kết quả chưa như mong muốn nhưng vẫn khát khao sở hữu một tấm bằng đại học.

Những trường này xây dựng website rất chuyên nghiệp, đăng tải đầy đủ lịch sử hình thành, chương trình đào tạo và thông tin tuyển sinh như các trường chính quy. Đồng thời, họ liên tục quảng cáo những lời mời gọi hấp dẫn như "điểm thấp vẫn học đại học", "đảm bảo có bằng cử nhân" nhằm thu hút người đăng ký. Dù thu học phí rất cao, văn bằng do các cơ sở này cấp lại không được công nhận, khiến người học gặp nhiều khó khăn khi tìm việc.

Cơ quan chức năng Trung Quốc nhiều năm qua liên tục công bố danh sách các trường không được công nhận và tăng cường xử lý các cơ sở giả mạo. Tuy nhiên, việc triệt phá vẫn gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thường đặt máy chủ ở nước ngoài, liên tục thay đổi tên miền, làm giả thông tin tuyển sinh hoặc mạo danh các trường hợp pháp.

Chuyên gia nước này khuyến cáo, trước khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh và phụ huynh cần kiểm tra kỹ thông tin trên các kênh chính thống, xác minh trường có nằm trong danh sách cơ sở giáo dục được công nhận hay không. Chỉ một quyết định sai lầm trong giai đoạn chọn trường cũng có thể khiến người học mất cơ hội vào đại học, gây thiệt hại lớn về thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng lâu dài đến tương lai nghề nghiệp.

Theo Toutiao