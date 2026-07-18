5 thứ không nên đựng trong bình giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt là vật dụng quen thuộc của nhiều gia đình, giúp giữ nóng hoặc giữ lạnh đồ uống trong nhiều giờ. Tuy nhiên, không phải loại thức uống nào cũng phù hợp để đựng trong bình giữ nhiệt. Một số loại đồ uống có thể bị biến đổi chất lượng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển hoặc ảnh hưởng đến độ bền của bình nếu để quá lâu. Dưới đây là 5 thứ bạn nên tránh đựng trong bình giữ nhiệt.

1. Sữa và các chế phẩm từ sữa

Sữa tươi, sữa hạt, sữa đậu nành hay các loại đồ uống từ sữa không nên được bảo quản trong bình giữ nhiệt trong thời gian dài. Nguyên nhân là bình giữ nhiệt duy trì môi trường ấm trong nhiều giờ. Nếu nhiệt độ không đủ cao để tiệt trùng hoặc không đủ thấp để bảo quản lạnh, vi khuẩn có thể sinh sôi nhanh chóng, làm sữa bị biến chất. Khi sử dụng sữa đã để lâu trong điều kiện này, người dùng có nguy cơ gặp các vấn đề về tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Nếu cần mang theo sữa, tốt nhất chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn hoặc bảo quản bằng bình chuyên dụng có khả năng giữ lạnh.

2. Cà phê

Nhiều người có thói quen pha sẵn cà phê vào bình giữ nhiệt để uống cả ngày. Mặc dù bình có thể giữ cà phê nóng lâu hơn, nhưng đây không phải cách bảo quản lý tưởng. Khi được giữ ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ, cà phê tiếp tục bị oxy hóa, khiến hương thơm đặc trưng giảm dần và vị trở nên đắng hơn. Ngoài ra, cặn cà phê cũng dễ bám vào thành bình, gây ám mùi và khó vệ sinh nếu không được làm sạch ngay sau khi sử dụng.

3. Nước có ga

Các loại nước ngọt có ga hoặc nước khoáng có ga cũng không phù hợp để đựng trong bình giữ nhiệt. Khí CO₂ trong đồ uống có ga sẽ tạo áp suất bên trong bình kín. Sau nhiều giờ, áp suất này có thể tăng lên đáng kể. Khi mở nắp, nước có thể bắn mạnh ra ngoài, gây mất an toàn cho người sử dụng. Trong một số trường hợp, áp lực lớn còn có thể ảnh hưởng đến gioăng cao su hoặc nắp bình.

4. Đồ uống có tính axit cao

Các loại nước chanh, nước cam, nước bưởi, giấm hoặc những đồ uống có hàm lượng axit cao cũng không nên để lâu trong bình giữ nhiệt. Axit hữu cơ có thể làm thay đổi hương vị của đồ uống khi được giữ trong thời gian dài. Với những loại bình kém chất lượng hoặc lớp lót bên trong đã bị trầy xước, axit còn có thể làm giảm độ bền của lớp bảo vệ, ảnh hưởng đến tuổi thọ của bình. Bên cạnh đó, nước ép trái cây và đồ uống giàu vitamin C cũng dễ bị oxy hóa khi tiếp xúc với nhiệt trong thời gian dài, làm giảm chất lượng và giá trị dinh dưỡng.

5. Thuốc hoặc nước pha thuốc

Một số người mang theo thuốc pha sẵn trong bình giữ nhiệt để tiện sử dụng, tuy nhiên đây là thói quen không được khuyến khích. Một số loại thuốc cần được bảo quản ở nhiệt độ nhất định để đảm bảo tính ổn định và hiệu quả. Việc giữ thuốc hoặc nước pha thuốc ở nhiệt độ cao trong nhiều giờ có thể làm thay đổi thành phần hoặc giảm hiệu quả điều trị của một số hoạt chất. Ngoài ra, mỗi loại thuốc đều có hướng dẫn pha và sử dụng riêng. Vì vậy, người dùng chỉ nên pha thuốc ngay trước khi uống hoặc thực hiện theo đúng hướng dẫn của bác sĩ và nhà sản xuất.

Cách sử dụng bình giữ nhiệt đúng cách

Để bình giữ nhiệt bền lâu và đảm bảo an toàn khi sử dụng, bạn nên ưu tiên đựng nước lọc, nước ấm hoặc các loại đồ uống phù hợp theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Sau mỗi lần sử dụng, cần vệ sinh bình sạch sẽ, đặc biệt là phần nắp và gioăng cao su, rồi để khô hoàn toàn trước khi đậy kín. Việc sử dụng bình giữ nhiệt đúng cách không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ của sản phẩm mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ đồ uống bị biến chất hoặc nhiễm khuẩn trong quá trình bảo quản.