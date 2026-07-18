Việt Nam có 3 thực phẩm màu vàng đang vào mùa, cực tốt cho sức khỏe trong mùa nắng nóng

Theo lịch tiết khí, năm nay Tam Phục kéo dài 40 ngày, thuộc nhóm "Tam Phục dài". Đây là khoảng thời gian nhiệt độ cao, độ ẩm lớn, cơ thể liên tục đổ mồ hôi, mất nước và điện giải, đồng thời cảm giác chán ăn, mệt mỏi cũng xuất hiện phổ biến hơn.

Chính vì vậy, từ xa xưa, người Á Đông đã hình thành nhiều tập tục ăn uống theo mùa nhằm hỗ trợ sức khỏe trong những ngày nắng nóng. Một trong số đó là quan niệm "ăn ba món màu vàng khi vào Tam Phục".

Vì sao người xưa lại khuyên ăn thực phẩm màu vàng?

Theo quan niệm Đông y, màu vàng tượng trưng cho tỳ vị. Thời tiết nóng ẩm khiến nhiều người có xu hướng sử dụng nhiều đồ uống lạnh, kem hay thực phẩm ướp đá, dễ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa.

Bởi vậy, những thực phẩm màu vàng có tính ôn hoặc tính bình được cho là giúp kiện tỳ, hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời hạn chế tình trạng tích tụ thấp khí trong mùa hè.

Ở góc độ dinh dưỡng hiện đại, nhiều thực phẩm màu vàng cũng chứa hàm lượng lớn vitamin A, vitamin nhóm B, chất xơ, kali cùng nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Quan trọng hơn, đây đều là những nguyên liệu đang vào chính vụ nên vừa tươi ngon, vừa có giá thành hợp lý.

Lươn - "nhân sâm dưới nước" của mùa hè

Trong dân gian Trung Quốc có câu: "Lươn vào tiết Tiểu Thử quý như nhân sâm", bởi đây là thời điểm lươn béo, thịt chắc và giàu dinh dưỡng nhất trong năm.

Lươn chứa lượng lớn protein chất lượng cao, vitamin A, vitamin B12, sắt, kẽm và các axit béo không bão hòa. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết giúp bổ sung năng lượng sau những ngày cơ thể ra nhiều mồ hôi.

Theo Đông y, lươn có vị ngọt, tính ấm, được cho là có tác dụng bổ khí, kiện tỳ, mạnh gân cốt và hỗ trợ giảm mệt mỏi.

Gợi ý món ngon: Món phổ biến nhất là lươn kho (hoặc om) xì dầu.

Sau khi làm sạch, lươn được chà với muối để loại bỏ lớp nhớt, rồi xào cùng gừng, tỏi trước khi nêm nước tương, rượu nấu ăn và kho nhỏ lửa khoảng 15 phút. Món ăn có phần thịt mềm, nước sốt đậm đà, rất thích hợp dùng cùng cơm nóng.

Ngô - loại lương thực đang vào vụ ngon nhất

Khoảng giữa tháng 7 cũng là lúc ngô tươi bước vào mùa thu hoạch rộ. Những bắp ngô lúc này có vị ngọt tự nhiên, hạt mềm và giàu dinh dưỡng.

Ngô chứa lượng lớn chất xơ, carbohydrate phức hợp, vitamin B, lutein, zeaxanthin cùng nhiều khoáng chất thiết yếu.

Không chỉ giúp tạo cảm giác no lâu, ngô còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn nhờ lượng chất xơ dồi dào.

Theo quan niệm dân gian, ngô còn giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và giảm cảm giác nặng nề trong những ngày nắng nóng.

Gợi ý món ngon: Cách đơn giản nhất là luộc nguyên bắp khoảng 20 phút rồi thưởng thức ngay khi còn nóng.

Ngoài ra, món sườn non hầm ngô và nấm hương cũng rất phù hợp cho bữa cơm mùa hè. Vị ngọt tự nhiên từ ngô hòa quyện với nước hầm xương tạo nên món canh vừa dễ ăn vừa giàu dinh dưỡng.

Dưa chuột già - nguồn bổ sung nước tự nhiên

Khác với loại dưa chuột non thường dùng làm salad, người xưa khuyến khích sử dụng dưa chuột già có vỏ ngả vàng trong mùa Tam Phục. Loại quả này chứa khoảng 98% là nước, đồng thời bổ sung một lượng vitamin C, kali và chất xơ đáng kể.

Theo Đông y, dưa chuột già có tính mát, giúp thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc. Trong khi đó, dưới góc nhìn dinh dưỡng, đây đơn giản là một thực phẩm giàu nước, ít calo, rất phù hợp để bù nước cho cơ thể trong thời tiết oi bức.

Gợi ý món ngon: Món ăn được nhiều gia đình ưa chuộng là canh dưa chuột già nấu thịt trai.

Dưa chuột được gọt vỏ, bỏ ruột rồi thái mỏng. Thịt trai sau khi sơ chế được nấu cùng phần nước luộc trai trong, tạo nên món canh thanh mát, vị ngọt tự nhiên, thích hợp dùng trong những ngày nắng nóng kéo dài.

Ăn theo mùa là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả

Có thể thấy, ba loại thực phẩm trên đều có điểm chung là đang vào mùa, giá thành phải chăng và giàu giá trị dinh dưỡng. Lươn cung cấp nguồn đạm chất lượng cao; ngô bổ sung chất xơ và năng lượng bền vững; dưa chuột già giúp tăng lượng nước đưa vào cơ thể. Khi kết hợp trong thực đơn hằng tuần, chúng góp phần tạo nên chế độ ăn cân bằng, đa dạng hơn trong mùa hè.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng câu nói "Vào Tam Phục ăn ba món màu vàng, cả năm bệnh tật không đến" chỉ là kinh nghiệm dân gian, không có nghĩa chỉ cần ăn ba thực phẩm này là có thể phòng ngừa bệnh tật.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày nắng nóng, mỗi người vẫn cần duy trì chế độ ăn cân đối, uống đủ nước, bổ sung rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc và hạn chế hoạt động ngoài trời trong thời điểm nhiệt độ lên quá cao.

Bước vào Tam Phục, thay vì tìm đến những thực phẩm đắt đỏ hay các sản phẩm bổ sung không cần thiết, việc lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon đúng mùa như lươn, ngô và dưa chuột già có thể là một gợi ý đáng cân nhắc để làm phong phú bữa ăn gia đình và hỗ trợ cơ thể thích nghi tốt hơn với thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)