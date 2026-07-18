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Sao nam khổ nhất Running Man: Mắc ung thư, bị điện giật nguy hiểm tính mạng

| | Sống

Tình cảnh của sao nam Running Man này khiến cho công chúng không khỏi xót xa.

Sáng 18/7, tờ Chosun cho hay, nam diễn viên hài nổi tiếng Hàn Quốc Yang Se Chan (Running Man) vừa làm khách mời trên kênh YouTube Giyu TV. Tại đây, sao nam sinh năm 1986 gây sốc khi lần đầu tiết lộ chuyện anh suýt chết vì bị điện giật.

Trước ống kính, Yang Se Chan bình tĩnh kể lại sự cố kinh hoàng mà anh gặp phải hồi ấy: “Lúc đó tôi cắm đũa vào ổ điện. Các bạn cứ tưởng nó sẽ phát ra tiếng kêu xẹt xẹt thôi đúng không? Nhưng trong trường hợp của tôi khi vừa cắm đũa vào là có tiếng ‘chát’ vang lên, rồi nổ ‘bùm’. Và tôi không còn nhớ gì sau đó nữa”.

Khi được hỏi về tình trạng thương tích sau vụ điện giật, Yang Se Chan đành thú thực: “Tôi không nhớ nữa. Tôi chỉ biết là mình đã ngất đi. Vì vẫn còn ám ảnh nỗi sợ hãi từ vụ việc hồi ấy, cho nên từ đó về sau tôi không còn dám cắm bất cứ thứ gì vào ổ điện nữa”.

Yang Se Chan từng bị điện giật gây nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: Naver

Trước đó trong lần làm khách mời trên chương trình Problem Child in House, Yang Se Chan bất ngờ để lộ chuyện anh đã chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp thể nhú trong suốt hơn 10 năm qua. Tính tới nay, nam nghệ sĩ vẫn đang phải dùng thuốc để điều trị bệnh.

Theo lời Yang Se Chan, anh lần đầu phát hiện bệnh trong 1 lần đi khám sức khỏe hồi năm 2013: “Tôi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp thể nhú cách đây hơn 10 năm. Khi ấy tôi cùng 1 nhóm nghệ sĩ hài đi khám sức khỏe. Vào thời điểm đó, tôi đang tập luyện cho chương trình Comedy Big League thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Tôi thậm chí còn không có thời gian để buồn bã. Các đồng nghiệp khi đó đã cố gắng an ủi, cổ vũ tinh thần cho tôi”.

Yang Se Chan cho biết thêm tình trạng mệt mỏi chính là 1 trong những dấu hiệu đặc trưng của căn bệnh ung thư tuyến giáp: “Vào 1 lần nọ, tôi đi làm sau khi ngủ liền 1 mạch 10 giờ đồng hồ liên tục. Ấy thế mà vẫn không thể ngừng ngáp tại nơi làm việc. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cơ thể đang đưa ra cảnh báo về tình trạng sức khỏe”.

Khi ấy, những chia sẻ của Yang Se Chan về căn bệnh ung thư đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội xứ củ sâm. Nhiều người hâm mộ hy vọng nam nghệ sĩ sớm ngày bình phục hoàn toàn và không cần phải phụ thuộc vào thuốc.

Yang Se Chan bất ngờ tiết lộ chuyện anh được chẩn đoán mắc ung thư từ hơn 10 năm trước trên sóng truyền hình. Ảnh: Nate

Yang Se Chan sinh năm 1986, chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 19 tuổi, là diễn viên hài có tiếng ở showbiz Hàn Quốc. Anh có những hoạt động đầu tiên trong sự nghiệp thông qua chương trình People Looking for a Laugh, sau đó từng bước thu hút sự chú ý nhờ show hài kịch ăn khách Comedy Big League.

Vào tháng 4/2017, anh trở nên nổi tiếng khắp châu Á sau khi được thêm vào danh sách thành viên chính thức của Running Man và gắn bó với chương trình đến bây giờ. Hiện tại ngoài Running Man, Yang Se Chan còn tạo được dấu ấn đậm nét trên nhiều show tạp kỹ khác.

Trong những năm qua, Yang Se Chan luôn giữ tinh thần lạc quan, đồng thời mang đến năng lượng tích cực cho khán giả dù vẫn đang trong quá trình chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến giáp.

Yang Se Chan giành được nhiều tình cảm từ khán giả qua chương trình ăn khách Running Man. Ảnh: X

Theo Dương Nam

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
sao nam

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