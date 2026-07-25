Lương 14 triệu đồng ở TP.HCM nên chi tiêu, tiết kiệm thế nào?

Với mức lương 14 triệu đồng/tháng ở thành phố lớn, có lẽ yếu tố tạo ra sự khác biệt lớn nhất trong ngân sách chi tiêu, chính là tiền thuê nhà. Bớt được khoản này là bớt được 1 gánh nặng, đó là điều ai cũng biết nhưng với người đang ở thuê mà nói, dường như đó là chuyện có phần xa vời. Giá nhà vẫn cao, thu nhập lại có hạn, 14 triệu đôi khi chỉ vừa đủ xoay sở, không âm tiền đã là may.

Đó là chia sẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm trên MXH Threads. Với mức thu nhập 14 triệu/tháng, cô gái này cho biết trang trải các khoản cố định xong là cũng gần hết cả tháng lương, chẳng dám nghĩ tới việc mua nhà nữa.

Nếu không có sự hỗ trợ của gia đình, mua nhà ở TP.HCM với mức lương 14 triệu là điều không thể (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, các khoản chi cố định hàng tháng của cô hết 13,2 triệu. Còn dư 700 nghìn, chắc vừa đủ để mua sắm các khoản thiết yếu khác như đồ skincare, sữa tắm, dầu gội, nước giặt,... Nhiều người xem và đồng tình: Đúng là khó tiết kiệm thật, mua nhà thì thôi tạm không bàn tới.

“Mình cũng chi tiêu với lương gần như bạn này. Ai cũng hỏi sao không cố kiếm thêm, sao không bớt khoản này khoản kia đi nhưng đúng là họ không ở trong tình cảnh của mình, họ nói gì chẳng được. Kiếm tiền thì ai chẳng muốn, nhưng sức khỏe không ổn, cố làm cố kiếm thêm được 1 ít rồi lại đổ vào thuốc men cả, xưa mình cũng thế nên giờ mình rút kinh nghiệm. Làm việc và cũng phải lắng nghe sức khỏe mình nữa, cuối cùng thì cũng chỉ có mình lo cho mình thôi. Cố gắng trong khả năng có thể và học cách hài lòng với những gì bản thân đang có thì sẽ đỡ áp lực bạn ạ” - Một người bày tỏ.

“Nhưng lương 14 triệu mà thuê nhà hết 4,2 triệu thì kể ra cũng hơi nhiều ấy. Muốn ở 1 mình, có không gian riêng thì các khoản khác cũng phải bớt đi chút mới có dư được” - Một người chia sẻ.

“Mình nghĩ nên bớt khoản hiếu hỷ thăm bệnh đi, giảm về còn 1 triệu/tháng thôi là dư được 1,7 triệu/tháng rồi. Nếu chưa tăng thu nhập được thì phải cố gắng giảm chi, tích tiểu thành đại thôi, chứ có bệnh mà không có ít tiền dự phòng thì cũng đáng lo đấy. Mua nhà thì thôi tạm không bàn tới, hơi xa vời thật” - Một người khuyên.

“Mình lương 15-16 triệu, cũng ở TP.HCM. Vài năm gần đây mình nhận ra không cần áp lực vụ mua nhà làm gì, vì có áp lực cũng không mua được ý. Cơ bản mình cũng không giỏi nên không tăng thu nhập được nhiều, không biết đầu tư và bố mẹ cũng chỉ đủ sống. Thế nên cứ túc tắc thôi, khỏe là được, có công việc là được, tự lo cho bản thân nữa là tốt rồi” - Một người động viên.

Thu nhập chưa cao, làm sao để tăng tỷ lệ tiết kiệm?

1. Bắt đầu bằng việc cố định một khoản tiết kiệm nhỏ mỗi tháng

Khi thu nhập chưa cao, nhiều người thường có tâm lý chờ đến lúc kiếm được nhiều tiền hơn mới bắt đầu tiết kiệm. Tuy nhiên, khi thu nhập có giới hạn, việc quan trọng không phải là tiết kiệm được bao nhiêu tiền, mà là hình thành thói quen để dành 1 khoản cố định hàng tháng, và tách nó khỏi tài khoản chi tiêu.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Số tiền ban đầu có thể chưa tạo ra thay đổi lớn, nhưng theo thời gian sẽ hình thành quỹ dự phòng và tạo cảm giác chủ động hơn trong việc quản lý tài chính. Quan trọng nhất là xây dựng được thói quen tiết kiệm, thay vì sử dụng toàn bộ thu nhập cho các nhu cầu trước mắt.

2. Rà soát lại các khoản chi tiêu để tìm ra phần có thể tối ưu

Tăng tỷ lệ tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng việc cắt giảm mọi khoản chi. Với những người có thu nhập chưa cao, điều quan trọng hơn là hiểu rõ tiền đang được sử dụng vào đâu và khoản nào thực sự mang lại giá trị.

Bạn có thể bắt đầu bằng việc theo dõi các khoản chi trong vài tháng, từ tiền ăn uống, mua sắm, giải trí đến các khoản phí cố định. Khi nhìn rõ bức tranh tài chính cá nhân, mỗi người sẽ dễ dàng nhận ra những khoản chi chưa cần thiết hoặc có thể điều chỉnh mà không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Ví dụ, thay vì mua sắm theo cảm hứng, có thể áp dụng nguyên tắc chờ 24-48 giờ. Những khoản tiết kiệm nhỏ từ nhiều thói quen hàng ngày khi cộng lại có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

3. Cố gắng tăng thu nhập

Cắt giảm chi tiêu là cách giúp quản lý tốt số tiền đang có, nhưng để cải thiện tình hình tài chính lâu dài, tăng thu nhập vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Khi mức lương còn hạn chế, khả năng cắt giảm chi tiêu cũng có giới hạn.

Bạn có thể bắt đầu từ những bước nhỏ như học thêm một kỹ năng phục vụ công việc, cải thiện chuyên môn hoặc tìm kiếm các nguồn thu nhập phụ phù hợp với thời gian và khả năng. Khi thu nhập tăng lên, việc tiết kiệm sẽ dễ hơn mà không tạo cảm giác phải hy sinh quá nhiều trong cuộc sống hàng ngày.

Suy cho cùng, với người thu nhập chưa cao, mục tiêu không phải là tiết kiệm bằng mọi giá mà là thói quen tài chính phù hợp: biết giữ lại một phần thu nhập, chi tiêu có kế hoạch và từng bước cải thiện khả năng kiếm tiền.