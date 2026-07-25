5000 nhân viên Microsoft mất việc, chuyện gì đang xảy ra?

Microsoft vừa thông báo sẽ cắt giảm khoảng 4.800 việc làm, tương đương khoảng 2,1% lực lượng lao động toàn cầu, trong một đợt tái cấu trúc quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí.

Theo Reuters, đây là một trong những đợt tinh giản nhân sự đáng chú ý nhất của hãng trong năm 2026, đồng thời phản ánh những thay đổi sâu rộng trong chiến lược kinh doanh khi AI ngày càng trở thành ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý, phần lớn ảnh hưởng của đợt cắt giảm lần này tập trung vào bộ phận Xbox. Microsoft cho biết mảng kinh doanh trò chơi điện tử sẽ giảm 3.200 nhân sự, trong đó 1.600 người bị sa thải ngay trong ngày công bố.

Logo Microsoft tại văn phòng của hãng ở Issy-les-Moulineaux, ngoại ô Paris (Pháp) Ảnh: Reuters/Gonzalo Fuentes.

Song song với việc tinh giản nhân sự, công ty cũng sẽ tái cơ cấu hệ thống phát triển game bằng cách thoái vốn hoặc tách một số studio khỏi hệ sinh thái Xbox.

Theo thông báo gửi nhân viên của Asha Sharma, lãnh đạo mới của Xbox, Compulsion Games - nhà phát triển tựa game South of Midnight và Double Fine Productions, nổi tiếng với loạt game Psychonauts, sẽ trở thành các studio độc lập.

Trong khi đó, Ninja Theory, đơn vị phát triển dòng game Senua, cùng Undead Labs, hãng đứng sau State of Decay 3, cũng sẽ được tách ra hoạt động theo mô hình mới.

Đối với Arkane Studios, nhà phát triển loạt game Dishonored và hiện đang thực hiện dự án game về nhân vật Blade của Marvel, ban lãnh đạo đang làm việc với công đoàn tại Pháp để tìm giải pháp phù hợp.

Động thái này diễn ra sau nhiều năm Microsoft liên tục rót hàng chục tỷ USD để mở rộng mảng game, nổi bật nhất là thương vụ thâu tóm Activision Blizzard.

Tuy nhiên, bất chấp quy mô đầu tư ngày càng lớn, Xbox vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách với PlayStation của Sony và Nintendo trên thị trường máy chơi game.

Thay vì tiếp tục đặt cược vào các tựa game độc quyền để thúc đẩy doanh số console, Microsoft hiện chuyển hướng sang chiến lược phát hành game trên nhiều nền tảng nhằm tiếp cận lượng người chơi lớn hơn.

Thông báo cắt giảm nhân sự cũng xuất hiện trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ lớn đang tăng tốc cuộc đua AI.

Theo nhiều ước tính, tổng vốn đầu tư cho AI của các "ông lớn" công nghệ trong năm nay có thể vượt 700 tỷ USD, kéo theo áp lực phải kiểm soát chi phí và chứng minh khả năng sinh lời từ những khoản đầu tư khổng lồ này. Amazon, Meta cùng nhiều doanh nghiệp công nghệ khác cũng đã tiến hành các đợt cắt giảm nhân sự trong năm 2026.

Dù vậy, Microsoft nhấn mạnh việc sa thải lần này không nhằm thay thế con người bằng AI. Trong bản ghi nhớ gửi nhân viên, Giám đốc Nhân sự Amy Coleman khẳng định những vị trí bị cắt giảm sẽ không được lấp đầy bằng các hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận AI đang làm thay đổi cách thức làm việc trong toàn công ty và Microsoft cần điều chỉnh cơ cấu tổ chức để thích ứng với xu hướng mới.

Giới phân tích cho rằng đây chủ yếu là bước đi nhằm tái phân bổ nguồn lực thay vì phản ánh sự suy yếu trong hoạt động kinh doanh. Parth Talsania, Giám đốc điều hành Equisights Research, nhận định thị trường có thể xem đây là dấu hiệu Microsoft đang siết chặt kỷ luật tài chính và ưu tiên những lĩnh vực mang lại tốc độ tăng trưởng cao hơn, đặc biệt là AI.

Trong khi đó, Gil Luria, chuyên gia tại DA Davidson, đánh giá việc tinh giản bộ máy sẽ giúp Microsoft dành thêm nguồn lực cho các khoản đầu tư chiến lược.

Theo ông, công ty đang cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu đồng thời bảo vệ biên lợi nhuận, trong bối cảnh chi phí phát triển hạ tầng AI ngày càng lớn.

Thực tế, AI đang mang lại động lực tăng trưởng đáng kể cho Microsoft, đặc biệt thông qua nền tảng điện toán đám mây Azure. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các dịch vụ AI, tập đoàn phải đầu tư mạnh vào hệ thống trung tâm dữ liệu với chi phí lên tới hàng trăm tỷ USD.

Microsoft từng dự báo sẽ chi khoảng 190 tỷ USD trong năm 2026, mức cao hơn nhiều so với kỳ vọng của giới phân tích.

Không chỉ vậy, sự bùng nổ của AI còn tạo áp lực lên nhiều mảng kinh doanh truyền thống của Microsoft. Các công cụ AI ngày càng có khả năng tự động hóa nhiều công việc văn phòng, trong khi giá chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu cũng khiến chi phí sản xuất phần cứng leo thang.

Đợt cắt giảm gần 5.000 việc làm lần này cho thấy Microsoft đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mới, với trọng tâm là phân bổ nguồn lực cho AI và những lĩnh vực có khả năng tạo tăng trưởng dài hạn.

Trong ngắn hạn, quyết định này có thể giúp công ty kiểm soát chi phí tốt hơn, nhưng cũng phản ánh thực tế rằng ngay cả những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới cũng phải liên tục thay đổi để thích ứng với cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong kỷ nguyên AI.

Nguồn: Reuters