Vào năm 2025, một báo cáo do Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc (NAO) công bố đã phanh phui hàng loạt hành vi gian lận và trục lợi quỹ bảo hiểm hưu trí. Trong đó gây chú ý nhất là trường hợp của một nhân viên của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) ở huyện Bồ, tỉnh Sơn Tây.

Cụ thể, theo báo cáo kiểm toán công bố ngày 24/6/2025, hồ sơ nhân sự của nhân viên này xuất hiện tới 14 vị trí bị tẩy xóa, chỉnh sửa nhưng vẫn vượt qua nhiều cấp xét duyệt để hoàn tất thủ tục nghỉ hưu. Điều đáng nói, hồ sơ này ghi nhận người lao động bắt đầu làm việc khi mới 1 tuổi và nghỉ hưu ở tuổi 22 - thông tin bị đánh giá là hoàn toàn phi lý. Dù vậy, người này vẫn được chi trả tổng cộng khoảng 690.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng) tiền lương hưu.

Không chỉ vậy, qua điều tra, cơ quan kiểm toán Trung Quốc còn phát hiện người này vừa nhận lương hưu, vừa tiếp tục làm việc tại một đơn vị khác và hưởng tiền lương trong nhiều năm.

Thông tin sau khi được công bố nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Khi báo cáo kiểm toán được phân tích kỹ lưỡng hơn, toàn bộ chuỗi gian lận đã được phát hiện.

Hàng chục nghìn người gian lận để nghỉ hưu trước tuổi

Theo Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc, vụ việc tại Sơn Tây chỉ là một trong nhiều trường hợp bị phát hiện trong đợt kiểm toán quỹ bảo hiểm hưu trí tại 25 tỉnh, thành.

Kết quả kiểm toán cho thấy có khoảng 28.300 người đã sử dụng hồ sơ giả, bệnh án giả hoặc chỉnh sửa hồ sơ cá nhân để đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi và hưởng chế độ hưu trí trái quy định.

Tổng số tiền lương hưu bị chi trả sai trong các trường hợp này lên tới khoảng 519 triệu NDT (hơn 2.017 tỷ đồng). Báo cáo cũng chỉ ra sự tồn tại của một chuỗi gian lận có tổ chức, trong đó nhiều đối tượng trung gian đóng vai trò môi giới, kết nối với cán bộ có thẩm quyền để hợp thức hóa hồ sơ.

Ảnh minh họa: Internet

Phanh phui đường dây môi giới gây thất thoát hàng trăm triệu NDT

Tại quận A Thành, thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, cơ quan kiểm toán phát hiện một đối tượng môi giới từ năm 2019 đã nhiều lần hối lộ 4 cán bộ để can thiệp vào quá trình xét duyệt hồ sơ và giải quyết tranh chấp lao động. Thông qua việc làm giả giấy tờ, nhóm này đã giúp 271 người không đủ điều kiện được tham gia bảo hiểm xã hội trái quy định.

Cơ quan chức năng Trung Quốc ước tính hành vi trên có thể khiến quỹ hưu trí thất thoát khoảng 115 triệu NDT, trong khi đối tượng môi giới thu lợi bất chính hơn 4 triệu NDT.

Bên cạnh đó, đợt kiểm toán tại 25 địa phương ở Trung Quốc cũng phát hiện tổng giá trị các sai phạm liên quan đến quỹ bảo hiểm hưu trí lên tới 60,161 tỷ NDT. Trong đó, nghiêm trọng nhất là tình trạng sử dụng sai mục đích khoảng 40,626 tỷ NDT. Tại 13 địa phương, nguồn quỹ hưu trí dành cho người dân đã bị điều chuyển để chi cho các khoản ngân sách khác hoặc trả nợ chính quyền.

Trước thực trạng trên, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Trung Quốc kiến nghị các địa phương rà soát toàn diện số người tham gia bảo hiểm xã hội, đánh giá chính xác nhu cầu và khả năng cân đối quỹ để có giải pháp phù hợp. Đồng thời, cơ quan này yêu cầu chấm dứt các chính sách địa phương không còn phù hợp với hệ thống bảo hiểm hưu trí thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhằm điều tra, xử lý nghiêm các hành vi làm giả hồ sơ, môi giới gian lận, hối lộ và trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội.

(Theo Sina)