3 thói quen khi kho thịt cần bỏ ngay

Dưới đây là 3 thói quen nên bỏ khi kho thịt.

Thắng nước màu quá cháy

Nhiều người có thói quen thắng đường đến khi có màu nâu sẫm hoặc gần như đen rồi mới cho thịt vào kho, vì cho rằng như vậy thịt sẽ có màu đẹp hơn.

Tuy nhiên, khi đường bị đun ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài, đường sẽ cháy và có thể tạo ra các hợp chất không có lợi cho sức khỏe. Ngoài ra, nước màu quá cháy còn khiến món thịt có vị đắng, át đi vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu.

Các đầu bếp khuyến cáo chỉ nên thắng đường đến màu cánh gián, sau đó tắt bếp hoặc cho nguyên liệu vào ngay để tránh đường tiếp tục cháy.

Nếu không quen thắng nước màu, bạn có thể sử dụng nước màu đóng chai có nguồn gốc rõ ràng.

Cho quá nhiều nước mắm, muối hoặc hạt nêm

Để món thịt đậm đà, không ít người cho cùng lúc nhiều nước mắm, muối, nước tương và hạt nêm.

Điều này khiến hàm lượng natri trong món ăn tăng rất cao. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày. Ăn mặn kéo dài làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Thay vì nêm quá nhiều gia vị, bạn nên:

- Ướp thịt trước 20-30 phút để gia vị thấm đều.

- Nêm từng ít một và nếm lại khi nước kho đã cạn bớt.

- Tận dụng vị ngọt tự nhiên từ hành, tỏi, tiêu, nước dừa hoặc củ cải để món ăn đậm đà mà không cần quá nhiều muối.

Kho thịt quá lâu ở lửa lớn

Nhiều người cho rằng kho càng lâu, lửa càng to thì thịt càng ngon. Thực tế, nhiệt độ quá cao trong thời gian dài có thể khiến thịt bị khô, protein biến tính mạnh, vitamin nhóm B bị hao hụt và chất béo bị oxy hóa nhiều hơn.

Đặc biệt, nước kho cạn hoàn toàn có thể khiến thịt bị cháy xém. Một số nghiên cứu cho thấy việc thường xuyên ăn thực phẩm cháy khét không có lợi cho sức khỏe.

Cách kho thịt ngon là sau khi đun sôi, nên hạ xuống lửa nhỏ liu riu để thịt chín từ từ. Với thịt ba chỉ hoặc thịt chân giò, thời gian kho khoảng 45-90 phút (tùy kích thước miếng thịt) thường đủ để thịt mềm mà vẫn giữ được hương vị.

Kho thịt thế nào để ngon và tốt hơn cho sức khỏe?

Để món thịt kho vừa thơm ngon vừa hạn chế những yếu tố bất lợi, bạn nên:

- Chọn thịt tươi, cắt miếng vừa ăn và không quá nhiều mỡ.

- Thắng nước màu ở mức vừa phải, tránh để đường cháy đen.

- Giảm lượng muối, nước mắm và hạt nêm; ưu tiên gia vị tự nhiên.

- Kho ở lửa nhỏ sau khi sôi để thịt mềm và hạn chế cháy khét.

- Không hâm đi hâm lại quá nhiều lần, bảo quản phần còn lại trong tủ lạnh và chỉ hâm lượng vừa đủ cho mỗi bữa.

Chỉ cần thay đổi những thói quen nhỏ trong quá trình chế biến, món thịt kho không chỉ giữ được hương vị truyền thống mà còn góp phần tạo nên bữa ăn cân bằng, lành mạnh hơn cho cả gia đình.