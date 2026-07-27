Ảnh, clip: Con phố tại Hà Nội dềnh nước sau 30 phút mưa lớn, người dân vất vả di chuyển
Theo Phạm Trang |
27-07-2026 - 14:34 PM |
Sống
Cơn mưa dông xuất hiện vào sáng ngày 27/7 khiến một vài đoạn đường tại Hà Nội xảy ra tình trạng dềnh nước, gây ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.
Đường Thụy Khuê (Hà Nội) dềnh nước sau cơn mưa lớn (Thực hiện: Như Hoàn)
Theo Phạm Trang
Đời sống pháp luật
Theo Đời sống pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/mua-lon-khien-doan-duong-denh-nuoc-rut-nhanh-sau-it-phut-a653057.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM