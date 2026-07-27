Loạt quy định mới của Bộ Công an liên quan bằng lái xe đã có hiệu lực, người dân chú ý

Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/2/2025.

Thông tư mới có nhiều điểm đổi mới nhằm nâng cao chất lượng sát hạch theo hướng đánh giá thực chất kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật của người lái xe; bổ sung nhiều tình huống giao thông sát thực tế đối với cả mô tô và ô tô; ứng dụng định danh điện tử trong nhận diện thí sinh và cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Một số quy định đã được thực hiện từ ngày 1/7/2026, trong khi các nội dung liên quan đến bộ câu hỏi lý thuyết, sát hạch thực hành trên đường và nhận diện thí sinh được áp dụng theo lộ trình.

Tăng số lượng câu hỏi, đổi mới hình thức sát hạch lý thuyết

Thông tư thiết kế lại bộ câu hỏi sát hạch theo 4 nhóm gồm: câu hỏi lựa chọn đáp án; câu hỏi trắc nghiệm đúng - sai; câu hỏi nối điểm đáp án đúng; câu hỏi sau khi xem clip ngắn về các tình huống giao thông.

Các câu hỏi được xây dựng theo hướng đơn giản, dễ hiểu, bám sát thực tiễn; hệ thống máy tính sẽ tự động tráo đổi câu hỏi nhằm hạn chế tình trạng học mẹo, học đối phó. Người dự sát hạch phải nắm vững quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông mới có thể đạt yêu cầu.

Đồng thời, quy định mới tăng số lượng câu hỏi, thời gian làm bài và số câu trả lời đúng đối với tất cả các hạng giấy phép lái xe, cụ thể:

* Mô tô hạng A, A1: tăng số lượng câu hỏi trong bài sát hạch từ 25 câu lên 40 câu, thời gian làm bài từ 19 phút lên 27 phút, đạt khi trả lời đúng 36/40 câu hỏi.

* Xe mô tô hạng B1: tăng số lượng câu hỏi từ 25 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 19 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

* Ô tô hạng B: tăng số lượng câu hỏi từ 30 câu lên 50 câu, tăng thời gian làm bài từ 20 phút lên 33 phút, đạt khi trả lời đúng 45/50 câu hỏi.

* Ô tô hạng C1: tăng số lượng câu hỏi từ 35 câu lên 60 câu, tăng thời gian làm bài từ 22 phút lên 40 phút, đạt khi trả lời đúng 54/60 câu hỏi.

* Ô tô hạng C: tăng số lượng câu hỏi từ 40 câu lên 70 câu, tăng thời gian làm bài từ 24 phút lên 47 phút, đạt khi trả lời đúng 63/70 câu hỏi.

* Ô tô hạng D1, D2, D: tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 80 câu, tăng thời gian làm bài từ 26 phút lên 53 phút, đạt khi trả lời đúng 72/80 câu hỏi.

* Ô tô hạng C1E, CE, D1E, D2E, DE: tăng số lượng câu hỏi từ 45 câu lên 90 câu; thời gian làm bài từ 26 phút lên 60 phút, đạt khi trả lời đúng 81/90 câu hỏi.

Theo lộ trình, nội dung câu hỏi sát hạch lý thuyết mới được thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Bổ sung bài sát hạch thực hành mô tô với các tình huống giao thông thực tế

Thông tư bổ sung bài sát hạch xử lý tình huống trên đường với 11 nội dung như: xuất phát; nhập đường ưu tiên; rẽ trái, rẽ phải, quay đầu; vượt xe; tránh chướng ngại vật; sang đường; nhường đường cho người đi bộ; qua đường sắt; dừng chờ đèn đỏ...

Việc bổ sung các nội dung này nhằm nâng cao kỹ năng của người điều khiển mô tô; nâng cao ý thức tham gia giao thông, đặc biệt là ý thức quan sát, nhường đường trước khi đi từ đường nhánh ra đường chính, từ đường không ưu tiên sang đường ưu tiên; ý thức quan sát, bật tín hiệu trước khi chuyển hướng để phòng ngừa tai nạn giao thông.

Nội dung sát hạch thực hành lái xe mô tô xử lý 11 tình huống giả định trên đường được thực hiện từ ngày 1/1/2028.

Tăng cường đánh giá kỹ năng lái xe ô tô trong điều kiện thực tế

Đối với sát hạch trong hình, Thông tư bổ sung quy định trừ 5 điểm nếu thí sinh chuyển hướng hoặc chuyển làn mà không bật đèn tín hiệu; trừ 5 điểm nếu dừng xe không đúng vị trí quy định nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy tắc giao thông và ngăn ngừa tình trạng “đỗ xe trốn đèn giao thông”.

Đối với sát hạch trên đường, đoạn đường sát hạch tối thiểu dài 5 km, có mật độ giao thông vừa phải và đầy đủ các tình huống như ngã ba, ngã tư, vòng xuyến, đèn tín hiệu, đường ưu tiên, đường nhánh và lối dành cho người đi bộ.

Thí sinh thực hiện 12 nội dung sát hạch, gồm: kiểm tra an toàn xe và xuất phát; vượt xe; tăng tốc, chuyển làn; rẽ trái; rẽ phải; quay đầu; tránh xe ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật; dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm; xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; mở cửa xe và kết thúc bài thi.

Các bài sát hạch có thể được thực hiện nhiều lần và không nhất thiết theo thứ tự. Nội dung sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường theo 12 bài được thực hiện từ ngày 1/3/2027.

Việc bổ sung các nội dung này nhằm đánh giá toàn diện kỹ năng điều khiển phương tiện và khả năng xử lý tình huống của người lái trong điều kiện giao thông thực tế.

Điều chỉnh trình tự sát hạch, bỏ bài thi mô phỏng

Theo quy định mới, người dự sát hạch phải hoàn thành từng nội dung theo trình tự và chỉ được thi nội dung tiếp theo khi đã đạt yêu cầu ở nội dung trước.

Đối với mô tô, thí sinh thi lý thuyết, bài sát hạch số 1 và bài sát hạch số 2.

Đối với ô tô, thí sinh thi lý thuyết, sát hạch trong hình và sát hạch trên đường; đồng thời bỏ bài thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính.

Quy định bỏ bài thi mô phỏng và yêu cầu thí sinh thi tuần tự đã được thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Theo quy định chuyển tiếp, trường hợp thí sinh đã đạt phần sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và lái xe trên đường đối với sát hạch lái xe ô tô trước ngày Thông tư có hiệu lực thì được công nhận kết quả sát hạch và cấp giấy phép lái xe.

Cùng với đó, việc nhận diện thí sinh được thực hiện theo lộ trình thông qua hệ thống thiết bị và phần mềm ứng dụng định danh, xác thực điện tử theo quy định tại Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Thông tư mới cũng rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến giấy phép lái xe.

Đối với người thi đạt và có tài khoản ứng dụng VNeTraffic mức độ 2, thời gian tích hợp dữ liệu điện tử về giấy phép lái xe được giảm từ 3 ngày xuống còn 2 giờ.

Thời gian đổi giấy phép lái xe giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày; thời gian tích hợp dữ liệu điện tử giảm từ 3 ngày xuống còn 1 ngày.

Thời gian cấp giấy phép lái xe quốc tế giảm từ 5 ngày xuống còn 2,5 ngày.

Các quy định về rút ngắn thời gian xử lý dữ liệu điện tử, đổi giấy phép lái xe và cấp giấy phép lái xe quốc tế được thực hiện từ ngày 1/7/2026.