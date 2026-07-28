Vì sao ngày càng nhiều gia đình không còn lắp vách kính phòng tắm?

Vách kính phòng tắm từng được xem là thiết kế "quốc dân" trong nhiều ngôi nhà hiện đại. Thiết kế này giúp phân tách khu vực khô - ướt rõ ràng, mang đến cảm giác gọn gàng, sang trọng và khiến không gian trông rộng hơn. Chính vì vậy, ở nhiều căn hộ chung cư hay nhà phố mới, vách kính vẫn là lựa chọn phổ biến. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, không ít gia đình lại bắt đầu cân nhắc hoặc thậm chí từ bỏ hạng mục này khi cải tạo nhà. Nguyên nhân không nằm ở yếu tố thẩm mỹ, mà đến từ những bất tiện rất thực tế trong quá trình sinh hoạt hằng ngày.

Khó vệ sinh hơn nhiều người tưởng

Một trong những lý do lớn nhất khiến nhiều gia đình "quay lưng" với vách kính phòng tắm chính là vấn đề vệ sinh. Ban đầu, lớp kính trong suốt mang đến cảm giác sạch sẽ và hiện đại. Thế nhưng chỉ sau vài tuần sử dụng, bề mặt kính rất dễ bám cặn nước, xà phòng và vết ố trắng, đặc biệt ở những khu vực có nguồn nước cứng. Nếu không lau khô sau mỗi lần tắm hoặc vệ sinh định kỳ, tấm kính sẽ nhanh chóng trở nên mờ đục, làm giảm đáng kể tính thẩm mỹ. Không chỉ mặt kính, các khe silicon, ray trượt hay bản lề cũng là những vị trí dễ tích tụ cặn bẩn, nấm mốc và khá mất thời gian để làm sạch.

Phát sinh chi phí bảo trì

Nhiều người cho rằng chỉ cần lắp một lần là có thể sử dụng lâu dài. Tuy nhiên trên thực tế, vách kính phòng tắm cũng cần được bảo dưỡng sau nhiều năm sử dụng. Gioăng cao su có thể bị lão hóa, lớp keo silicon bong tróc, bản lề hoặc tay nắm bị lỏng, thậm chí ray trượt có thể phát ra tiếng kêu nếu không được vệ sinh thường xuyên. Mỗi hạng mục đều không quá đắt, nhưng cộng dồn lại vẫn khiến nhiều gia đình cảm thấy phiền phức. Đối với những căn nhà có tần suất sử dụng cao, việc thay thế phụ kiện sau vài năm là điều khá phổ biến.

Không phải phòng tắm nào cũng phù hợp

Vách kính phát huy hiệu quả nhất ở những phòng tắm có diện tích tương đối rộng. Ngược lại, với các nhà vệ sinh nhỏ, việc lắp thêm một hệ vách kính đôi khi khiến không gian trở nên chật chội hơn. Cửa kính mở quay cần khoảng trống để đóng mở, trong khi cửa lùa lại yêu cầu hệ ray và diện tích lắp đặt phù hợp. Nếu thiết kế không hợp lý, việc di chuyển bên trong phòng tắm sẽ trở nên bất tiện, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi. Chính vì vậy, nhiều gia chủ hiện nay ưu tiên thiết kế khu tắm mở (walk-in shower) hoặc chỉ sử dụng một tấm kính cố định để chắn nước thay vì bao kín toàn bộ khu vực tắm.

Không còn là lựa chọn duy nhất

Cùng với sự thay đổi của xu hướng thiết kế nội thất, vách kính phòng tắm cũng không còn là giải pháp duy nhất để phân chia khu vực khô và ướt. Nhiều gia đình lựa chọn rèm chống nước chất lượng cao, xây vách ngăn thấp hoặc thiết kế sàn có độ dốc hợp lý để nước thoát nhanh. Những phương án này có chi phí thấp hơn, dễ thay thế khi hư hỏng và cũng giúp việc vệ sinh trở nên đơn giản hơn. Đặc biệt, trong các căn hộ nhỏ, nhiều kiến trúc sư hiện nay cũng ưu tiên tối giản số lượng vật liệu và phụ kiện nhằm tạo cảm giác thông thoáng cho không gian.

Dù ngày càng có nhiều gia đình cân nhắc trước khi lắp vách kính phòng tắm, điều đó không đồng nghĩa với việc thiết kế này đã lỗi thời. Trên thực tế, đây vẫn là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn giữ khu vực khô - ướt tách biệt, hạn chế nước bắn ra sàn và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Thay vì chạy theo xu hướng, gia chủ nên cân nhắc dựa trên diện tích phòng tắm, thói quen sinh hoạt, ngân sách cũng như thời gian dành cho việc vệ sinh và bảo trì. Một thiết kế đẹp chưa chắc là thiết kế phù hợp nhất, còn một phòng tắm tiện dụng luôn là lựa chọn mang lại giá trị lâu dài cho cuộc sống hằng ngày.



