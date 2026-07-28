Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank của Vũ Thị Lý SN 1982, công an lập tức xác minh

Hôm nay 28/7, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kịp thời hỗ 1 công dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Mỹ (SN 1967, trú tại tổ 11, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) đã sơ suất chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên “Vu Thi Ly” mở tại Ngân hàng Vietcombank trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Mỹ đến Công an phường B’Lao trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh xác định chủ tài khoản nhận tiền là bà Vũ Thị Lý (SN 1982, trú tại xã Lục Ngạn).

Sau khi được lực lượng Công an liên hệ, trao đổi và xác minh thông tin, bà Lý đã chủ động phối hợp, đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho ông Mỹ.

Ông Nguyễn Đình Mỹ nhận lại số tiền do bà Vũ Thị Lý hoàn trả. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Việc bà Vũ Thị Lý nhanh chóng phối hợp với cơ quan Công an để hoàn trả 100 triệu đồng đã lan tỏa tinh thần tử tế, thượng tôn pháp luật và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Nếu chuyển nhầm hoặc nhận được tiền từ tài khoản lạ, cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, không tự ý xử lý theo yêu cầu của người lạ. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng