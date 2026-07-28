Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện giao dịch chuyển khoản 100 triệu đồng đến tài khoản Vietcombank của Vũ Thị Lý SN 1982, công an lập tức xác minh

| | Sống

Tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh để xác định chủ tài khoản nhận tiền.

Hôm nay 28/7, Công an phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã kịp thời hỗ 1 công dân nhận lại 100 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Mỹ (SN 1967, trú tại tổ 11, phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng) đã sơ suất chuyển nhầm 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên “Vu Thi Ly” mở tại Ngân hàng Vietcombank trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ông Mỹ đến Công an phường B’Lao trình báo, đề nghị hỗ trợ. Tiếp nhận thông tin, Công an phường B’Lao khẩn trương xác minh, đồng thời phối hợp Công an xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh xác định chủ tài khoản nhận tiền là bà Vũ Thị Lý (SN 1982, trú tại xã Lục Ngạn).

Sau khi được lực lượng Công an liên hệ, trao đổi và xác minh thông tin, bà Lý đã chủ động phối hợp, đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền 100 triệu đồng cho ông Mỹ.

Ông Nguyễn Đình Mỹ nhận lại số tiền do bà Vũ Thị Lý hoàn trả. Ảnh: Công an tỉnh Lâm Đồng.

Việc bà Vũ Thị Lý nhanh chóng phối hợp với cơ quan Công an để hoàn trả 100 triệu đồng đã lan tỏa tinh thần tử tế, thượng tôn pháp luật và những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển tiền. Nếu chuyển nhầm hoặc nhận được tiền từ tài khoản lạ, cần liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn, không tự ý xử lý theo yêu cầu của người lạ. Việc cố tình chiếm giữ, sử dụng tiền chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Lâm Đồng

Đinh Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng cho nhân tài đáp ứng những điều kiện sau

Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mời làm việc với mức lương gần 50 triệu đồng cho nhân tài đáp ứng những điều kiện sau Nổi bật

Ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình Olympia sau 38 năm thành lập, sở hữu bảng thành tích đáng nể

Ngôi trường lần đầu có cầu truyền hình Olympia sau 38 năm thành lập, sở hữu bảng thành tích đáng nể Nổi bật

Công an xác minh các cọc tiền nằm rải rác ở nhiều tuyến đường trên cả nước: Tổng giá trị lên đến 167 triệu đồng

Công an xác minh các cọc tiền nằm rải rác ở nhiều tuyến đường trên cả nước: Tổng giá trị lên đến 167 triệu đồng

14:01 , 28/07/2026
Lời khuyên cho những người đang dùng Android

Lời khuyên cho những người đang dùng Android

13:52 , 28/07/2026
Thông báo quan trọng cho tất cả người dùng giấy tờ trên VNeID

Thông báo quan trọng cho tất cả người dùng giấy tờ trên VNeID

13:50 , 28/07/2026
10 sai lầm thường gặp khi dạy con nhiều phụ huynh đang mắc phải

10 sai lầm thường gặp khi dạy con nhiều phụ huynh đang mắc phải

13:48 , 28/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên