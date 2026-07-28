10 sai lầm thường gặp khi dạy con nhiều phụ huynh đang mắc phải

Bài viết chỉ ra 10 sai lầm thường gặp trong cách giáo dục con cái, chắc chắn sẽ giúp phụ huynh định hướng con phát triển tốt hơn.

Làm ngơ trước hành vi xấu

Có một số phụ huynh thường chọn cách làm ngơ hoặc không quan tâm trước những hành vi không đúng của con, nghĩ rằng đó chỉ là sự nghịch ngợm tự nhiên của trẻ nhỏ.

Nhưng, chìa khóa giáo dục con là giúp con nhận thức được đúng sai. Khi con chia sẻ trải nghiệm với bạn, hãy cố gắng bỏ qua định kiến và lắng nghe cẩn thận. Sau đó cùng con bàn bạc tìm cách giải quyết, thay vì chỉ trách mắng đơn giản.

Tranh giành sự quan tâm giữa anh chị em

Nếu nhà có nhiều trẻ, hiện tượng anh chị em tranh giành sự quan tâm là điều khó tránh. Là cha mẹ, hãy cố gắng tránh thiên vị bất kỳ bên nào, mà hãy tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của mâu thuẫn giữa các con.

Giáo dục các con hiểu ý nghĩa của gia đình, tôn trọng và bao dung lẫn nhau là rất quan trọng. Tốt nhất cha mẹ nên sắp xếp thời gian riêng theo từng cá nhân định kỳ để mỗi đứa trẻ đều cảm nhận mình được quan tâm.

Hành vi tắt mắt

Khi trẻ lần đầu tiên có hành vi tắt mắt, cha mẹ nên tìm hiểu kỹ động cơ bên trong, đừng chỉ trách mắng cho xong chuyện. Giải thích với trẻ rằng ăn cắp là hành vi sai trái, yêu cầu trẻ trả lại đồ vật và xin lỗi người bị mất. Nếu trẻ lặp lại hành vi nhiều lần, nên tìm sự giúp đỡ từ các bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp để tránh vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.

Không tôn trọng các thành viên trong gia đình

Mọi thành viên trong gia đình đều xứng đáng được tôn trọng, và trẻ cũng cần cảm nhận được sự tôn trọng đó. Giáo dục trẻ cách bày tỏ cảm xúc và sự không hài lòng là rất quan trọng, dạy trẻ học cách giao tiếp bình tĩnh thay vì quấy nhiễu vô lý.

Nói dối

Khi cha mẹ phát hiện trẻ nói dối, đừng vội trách mắng. Hãy kiên nhẫn giải thích cho trẻ hiểu tầm quan trọng của sự trung thực, từ đó suy nghĩ cách giáo dục phù hợp. Cha mẹ cần giúp trẻ nhận thức hậu quả của việc nói dối, đồng thời nuôi dưỡng sự dũng cảm đối mặt với lỗi lầm.

La hét ầm ĩ

Khi giáo dục con cái, cha mẹ nên làm gương, tránh la hét ầm ĩ. Dạy trẻ hiểu rằng cách giao tiếp hiệu quả và giữ bình tĩnh là chìa khóa để tạo ra một bầu không khí gia đình tốt đẹp.

Thiếu lễ nghi

Khi dạy trẻ lễ nghi, đừng đặt quá nhiều áp lực lên chúng. Kiên nhẫn dạy đi dạy lại, bản thân cha mẹ cũng phải làm gương. Trẻ con rất thông minh, chúng sẽ bắt chước hành vi của người lớn.

Bảo vệ quá mức

Một số cha mẹ vì quá bảo vệ mà hạn chế sự khám phá cũng như trưởng thành của con. Tốt nhất hãy thả lỏng và buông tay một cách hợp lý, để trẻ tự thử nghiệm và mắc lỗi, mới có thể rèn luyện tính tự lập và khả năng giải quyết vấn đề của chúng.

Không tôn trọng ý kiến của trẻ con

Nhiều bậc cha mẹ khi nuôi dạy con thường bỏ qua ý kiến và cảm xúc của con. Trong khi đó, trẻ con rất nhạy cảm, chỉ cần một cái nhíu mày hoặc một lời nặng nhẹ của cha mẹ, chúng đều cảm nhận ngay lập tức. Thực tế, tôn trọng suy nghĩ của trẻ và để chúng tham gia vào quyết định của gia đình có thể giúp trẻ phát triển ý thức trách nhiệm và sự tự tin.

Bỏ qua giáo dục cảm xúc

Giáo dục cảm xúc cũng quan trọng không kém giáo dục nhận thức và kiến thức, cha mẹ nên dạy trẻ biểu đạt cảm xúc đúng cách. Giúp trẻ hiểu rõ cảm xúc của bản thân cũng giúp tăng cường chỉ số cảm xúc (EQ) của chúng.

Nuôi dạy con là một hành trình dài và đầy thử thách, mỗi bậc cha mẹ đều không ngừng học hỏi và trưởng thành. Nhìn lại mười cách giáo dục sai lầm kể trên sẽ khiến bạn chú ý hơn và giúp bạn ít vấp phải sai sót trong quá trình nuôi con.