"Nghèo nhìn lông mày, giàu nhìn vòng eo": Người xưa dạy con cách nhìn người đầy tinh tế, biết sớm thay đổi vận mệnh

Người xưa có câu: "Nghèo nhìn lông mày, giàu nhìn eo (dáng lưng)". Điều họ muốn nhìn không phải là trong túi người ấy có bao nhiêu tiền.

Những nghiên cứu khoa học

Lông mày là "cửa ngõ của tâm hồn". Đây không phải mê tín mà là kết quả của quá trình quan sát lâu dài. Một người nếu ngày nào cũng lo âu, chuyện gì cũng suy nghĩ quá mức thì cơ vùng giữa hai lông mày sẽ vô thức co lại, dần hình thành những nếp nhăn hình chữ "xuyên".

Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "hiệu ứng phản hồi khuôn mặt" (facial feedback). Khi bạn thường xuyên cau mày, khuôn mặt sẽ dần "ghi nhớ" biểu cảm đó. Người khác nhìn vào sẽ cảm thấy bạn là người luôn căng thẳng, khổ sở. Điều đáng nói là chính biểu cảm ấy lại tác động ngược trở lại cảm xúc, khiến bạn càng dễ rơi vào trạng thái lo âu.

Ngược lại, những người có ánh mắt và lông mày thư giãn không phải vì họ không có phiền não. Chỉ là họ có thói quen nghĩ mọi chuyện nhẹ nhàng hơn. Khuôn mặt bình thản, ánh mắt sáng sẽ lan tỏa sự dễ chịu đến những người xung quanh, khiến bầu không khí trong gia đình cũng nhẹ nhõm hơn.

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Vì vậy, cái "nghèo" trong câu "nghèo nhìn lông mày" không chỉ là nghèo vật chất mà còn là nghèo về tinh thần. Khi tâm luôn bị nỗi lo chi phối, cơ hội đến cũng khó nắm bắt. Càng do dự càng bỏ lỡ, càng bỏ lỡ càng thấy mình thiếu thốn, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Còn với câu "giàu nhìn eo", người xưa không nhìn vòng eo to hay nhỏ mà nhìn xem dáng lưng có thẳng hay không.

Một nghiên cứu của Đại học Auckland (New Zealand) thực hiện trên 61 bệnh nhân trầm cảm nhẹ và trung bình cho thấy: một nhóm được yêu cầu ngồi thẳng lưng, vai cân bằng, đầu ngẩng; nhóm còn lại giữ tư thế khom lưng quen thuộc. Kết quả, nhóm ngồi thẳng khi phải thuyết trình dưới áp lực thể hiện sự nhiệt tình cao hơn, diễn đạt rõ ràng hơn và nội dung cũng phong phú hơn.

Một thí nghiệm khác của Đại học Bang Ohio (Mỹ) chia 71 sinh viên thành hai nhóm: một nhóm ngồi thẳng, một nhóm cúi gập người. Sau đó họ được yêu cầu viết đánh giá về năng lực làm việc của bản thân. Kết quả cho thấy, những người ngồi thẳng có xu hướng tin tưởng hơn vào các phẩm chất tích cực của mình, đồng thời cũng nhìn nhận khách quan hơn những điểm hạn chế.

Điều đó lý giải vì sao người xưa nói "giàu nhìn eo". Một người lưng thẳng không hẳn vì họ giàu nên mới tự tin, mà bởi họ có nội lực, có tính kỷ luật và sự tự chủ nên mới giữ được phong thái ấy.

Thông thường: Người đi khom lưng, cúi đầu thường thiếu tự tin, ngại tranh đấu, dễ nhún nhường quá mức. Người đứng thẳng lưng thường có nguyên tắc, có trách nhiệm, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Người có tư thế thoải mái, tự nhiên thường ít so sánh, ít lo âu và dễ tạo thiện cảm với người khác.

Thời của người xưa chưa có những nghiên cứu tâm lý học hiện đại, nhưng qua hàng nghìn năm quan sát, họ đã đúc kết: người luôn phải cúi mình để lấy lòng người khác thường khó tạo dựng cuộc sống sung túc; còn người giữ được khí chất và sự tự trọng thường dễ nắm bắt cơ hội hơn.

Muốn thay đổi cuộc sống, đôi khi không cần bắt đầu từ những điều quá lớn

Ngày nay, rất nhiều người trẻ vì áp lực công việc mà giữa hai lông mày hằn sâu nếp nhăn. Trên tàu điện, thang máy hay quán cà phê, không khó để bắt gặp những dáng người cúi gập vì điện thoại và máy tính.

Trong khi đó, những người duy trì thói quen tập luyện, chăm sóc sức khỏe và giữ tư thế đúng thường mang lại cảm giác ổn định, đáng tin cậy. Họ chưa chắc giàu có, nhưng sự bình tĩnh và tự tin khiến người khác muốn đến gần.

Có câu "tướng do tâm sinh". Điều này không có nghĩa chỉ nhìn ngoại hình là đánh giá được cả con người, mà nhắc chúng ta rằng: thần thái thường phản ánh phần nào trạng thái tinh thần và cách một người đã sống trong suốt nhiều năm.

Đó cũng là một bài học đáng để cha mẹ truyền lại cho con khi dạy con cách nhìn người. Không nên đánh giá ai chỉ qua vẻ ngoài hay điều kiện vật chất, nhưng có thể quan sát ánh mắt, nét mặt, phong thái, cách họ đứng, cách họ đối xử với người khác để hiểu thêm về tính cách và nội tâm của họ.

Đồng thời, điều này cũng nhắc mỗi chúng ta nhìn lại chính mình. Muốn thay đổi cuộc sống, đôi khi không cần bắt đầu từ những điều quá lớn. Hãy thử thả lỏng đôi lông mày, đứng thẳng lưng, giữ một tư thế tự tin. Khi dáng đứng thay đổi, tâm thế cũng dần thay đổi; tâm thế thay đổi, cách người khác nhìn bạn và những cơ hội bạn nhận được cũng có thể khác đi.