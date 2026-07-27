Ngửi thấy mùi lạ trên bãi biển, người dân đến gần rồi tá hỏa: Hàng trăm vật thể trắng nằm la liệt

Hàng trăm vật thể trắng phủ trên bãi cát

Hàng trăm vật thể trắng bất ngờ xuất hiện trên một đoạn bãi biển ở thành phố St. Pete Beach, bang Florida, Mỹ, khiến người dân địa phương vừa khó hiểu vừa lo lắng.

Theo Tampa Bay Times , sự việc được phát hiện vào sáng 20/4/2026 ở khu vực phía sau khu căn hộ Lido Residences trên đại lộ Gulf Boulevard. Khi tới gần bãi cát, người dân nhận thấy một mùi hắc nồng nặc lan trong không khí.

Trên mặt cát là rất nhiều viên nhỏ màu trắng, hình dáng khá đồng đều , nằm rải gần cồn cát và khu vực những đàn chim biển thường tập trung. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, chúng dễ bị nhầm với kẹo, trứng nhỏ hoặc rác nhựa bị sóng đánh dạt vào bờ.

Các vật thể không nằm thành một đống mà được rải trên phạm vi rộng. Một số viên thậm chí xuất hiện sát đàn chim xúc cá đen đang tập trung cạnh khu vực được căng dây bảo vệ.

Ủy ban Bảo tồn cá và động vật hoang dã Florida (FWC) nhanh chóng cử lực lượng tới kiểm tra. Brian Ferguson, sĩ quan cấp cao phụ trách vụ việc, cho biết riêng ông đã nhặt được khoảng 200 viên. Trong thùng rác gần đó, lực lượng chức năng còn thấy túi nhựa chứa hàng chục viên đã được người dân thu gom.

Theo đài WUSF, việc dọn dẹp kéo dài nhiều giờ. Một tình nguyện viên cho biết nhóm của họ đã nhặt được hơn 1.000 viên, song không thể chắc chắn toàn bộ đã được loại bỏ. Sang ngày hôm sau, FWC tiếp tục nhận thông tin về các viên màu trắng trong cùng khu vực.

Kết quả kiểm tra cho thấy đây không phải trứng sinh vật biển hay vật thể trôi dạt. Chúng là băng phiến, loại thuốc trừ côn trùng thường dùng để bảo vệ quần áo trong không gian kín.

Theo Trung tâm Thông tin Thuốc trừ sâu Quốc gia Mỹ, băng phiến chứa naphthalene hoặc paradichlorobenzene. Các chất này từ từ chuyển thành hơi ở nhiệt độ phòng và chỉ được thiết kế để dùng trong hộp hoặc túi kín.

Khi bị đặt ngoài trời, hóa chất có thể phát tán vào không khí, đất hoặc nước. Người, vật nuôi và động vật hoang dã có nguy cơ chạm phải hoặc nuốt nhầm. Cơ quan này lưu ý, khi ngửi thấy mùi băng phiến, con người đã tiếp xúc với hơi thuốc trừ sâu.

Nghi vấn nhắm vào đàn chim được bảo vệ

Điều khiến vụ hàng trăm vật thể trắng trở nên nghiêm trọng là vị trí và thời điểm chúng xuất hiện.

Theo Axios , băng phiến được phát hiện chỉ ít ngày trước khi chim xúc cá đen bước vào mùa làm tổ. Đây là loài được Florida xếp vào nhóm bị đe dọa và được pháp luật bảo vệ, thường trở lại các bãi biển từ tháng 5 đến tháng 9 để sinh sản.

Sĩ quan Brian Ferguson nhận định ban đầu rằng có thể ai đó đã cố tình rải băng phiến để ngăn đàn chim chọn khu vực này làm nơi làm tổ. Tuy nhiên, đây mới là hướng điều tra, chưa phải kết luận cuối cùng về động cơ.

Audubon Florida cũng tuyên bố không suy đoán khi vụ việc còn đang được FWC làm rõ, nhưng nhấn mạnh hành vi can thiệp vào quá trình làm tổ của loài được bảo vệ là trái pháp luật.

Lisa Reich, người đứng đầu Coastal Wildlife Advocacy Group, cảnh báo băng phiến có thể khiến chim trưởng thành hoặc chim non bị ngộ độc nếu nuốt phải. Mùi hóa chất và vật lạ cũng có thể khiến cả đàn từ bỏ khu vực làm tổ.

Nguy cơ không chỉ giới hạn ở chim. Ferguson cho rằng mòng biển có thể nhầm viên màu trắng với trứng, trong khi trẻ nhỏ có thể tưởng đó là kẹo. Nếu bị gió cuốn xuống biển, hóa chất còn có thể gây hại cho sinh vật dưới nước.

FWC khẳng định băng phiến được sản xuất để dùng trong nhà, không phải để xua đuổi động vật hoang dã. Việc sử dụng sai mục đích ngoài trời có thể dẫn tới mức phạt lên tới 10.000 USD cho mỗi vi phạm.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân cung cấp hình ảnh, video hoặc thông tin liên quan. Người giúp xác định nghi phạm và dẫn tới việc bắt giữ có thể nhận thưởng tối đa 1.000 USD. Một số doanh nghiệp địa phương cũng góp thêm tiền thưởng.

Vụ việc khiến nhiều cư dân bức xúc bởi một bãi cát tưởng như bình thường đã bị biến thành nơi tiềm ẩn nguy hiểm cho cả con người lẫn động vật. Khi các nguồn đưa tin vào cuối tháng 4/2026, FWC vẫn đang điều tra và chưa công bố danh tính người liên quan.

Theo Tampa Bay Times, WUSF, Axios