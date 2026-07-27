Khi sự nghiệp cần một "đường băng" cất cánh

Từ nhà quản lý đến nhà kiến tạo

Sau nhiều năm điều hành đội ngũ, vận hành dự án và tích lũy kinh nghiệm quản trị, nhiều người bắt đầu tìm kiếm những thử thách có quy mô lớn hơn: một thị trường mới, một lĩnh vực mới hoặc cơ hội dẫn dắt những tổ chức có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Khi đó, mục tiêu không còn là quản lý tốt công việc hiện tại mà là trở thành người có thể kiến tạo giá trị ở phạm vi rộng hơn.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều nhà quản lý lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn để làm việc trong môi trường quốc tế. Không chỉ là sự thay đổi về vị trí, đây là bước chuyển từ năng lực quản lý sang năng lực lãnh đạo - nơi khả năng thích ứng, tư duy toàn cầu và bản lĩnh điều hành trở thành những yêu cầu cốt lõi.

Xu hướng này cũng được phản ánh trong Global Employee Mobility Survey 2025 do CERC và Ipsos thực hiện. Khảo sát cho thấy 69% người lao động trên toàn cầu tin rằng trải nghiệm làm việc quốc tế mang lại lợi ích lâu dài cho sự nghiệp; với nhóm lãnh đạo cấp cao, tỷ lệ này tăng lên 77%. Điều đó cho thấy, làm việc trong môi trường quốc tế đang được xem như một dấu mốc quan trọng trên hành trình phát triển của những nhà quản lý nhiều kinh nghiệm.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Việt Nam bước vào giai đoạn vươn ra thế giới (Go Global), nhu cầu về đội ngũ lãnh đạo có khả năng điều hành trong môi trường đa quốc gia ngày càng rõ nét. Điều này không chỉ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp chuẩn bị nguồn lực kế cận, mà còn tạo nên một "đường băng" mới cho những nhà quản lý sẵn sàng bước sang một chặng đường nghề nghiệp lớn hơn.

Đi xa hơn với Global Leaders

Sau 30 năm kiến tạo và xây dựng thành công hệ sinh thái đa ngành vững mạnh trong nước, ROX Group đang hiện thực hóa khát vọng đưa giá trị Việt vươn xa ra thế giới. Từ đó, ROX Group phát triển Chương trình lãnh đạo toàn cầu Global Leaders như một hành trình dành cho những nhà quản lý muốn tiến thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp.

Global Leaders là một mắt xích trong chiến lược phát triển nhân tài và đội ngũ lãnh đạo kế cận của ROX Group.

Điểm đáng chú ý là Global Leaders không hướng tới số đông. Theo ROX Group, chương trình hướng tới những nhà quản lý đang ở giai đoạn chín muồi về kinh nghiệm và sẵn sàng cho một bước phát triển mới. Chương trình ưu tiên các ứng viên trong độ tuổi 35–45, có khoảng 10 năm kinh nghiệm, trong đó ít nhất 5 năm đảm nhiệm vai trò quản lý và có nền tảng trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, doanh nghiệp đặt ra yêu cầu về khả năng làm việc bằng tiếng Anh, thích ứng trong môi trường đa văn hóa và sự sẵn sàng đảm nhận vai trò lãnh đạo tại các thị trường quốc tế.

Khi tham gia Global Leaders, mỗi ứng viên được xây dựng một lộ trình phát triển cá nhân hóa kéo dài hai năm, gắn với vị trí lãnh đạo mục tiêu và được đồng hành xuyên suốt bởi Mentor, Coach cùng Ban lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Không chỉ giúp ứng viên hoàn thiện năng lực quản lý, Global Leaders còn hướng tới một bước chuyển sâu hơn: từ người quản lý vận hành sang người lãnh đạo có khả năng mở thị trường, xây dựng tổ chức và dẫn dắt doanh nghiệp trong môi trường quốc tế.

Để đạt được điều đó, ứng viên sẽ được trực tiếp xử lý những bài toán kinh doanh thực tế, đảm nhận các nhiệm vụ thử thách, tham gia dự án chiến lược và có cơ hội trải nghiệm tại thị trường quốc tế. Toàn bộ hành trình được thiết kế để người học trưởng thành thông qua trải nghiệm lãnh đạo, điều hành trong môi trường đa văn hóa.

Điểm đáng chú ý là Global Leaders không phải là một dự án độc lập mà nằm trong chiến lược đầu tư vào con người của ROX Group. Trong nhiều năm qua, Tập đoàn từng bước xây dựng hệ thống phát triển nhân tài theo hướng xuyên suốt, từ nâng cao năng lực, phát triển lộ trình nghề nghiệp đến quy hoạch đội ngũ lãnh đạo kế cận. Global Leaders là mắt xích dành cho đội ngũ lãnh đạo sẽ đồng hành cùng hành trình quốc tế hóa của ROX trong giai đoạn tiếp theo.

Với các chương trình quy hoạch lãnh đạo kế cận, ROX Group từng bước xây dựng hệ thống phát triển nhân tài phục vụ chiến lược dài hạn.

Giám đốc Nhân sự ROX Group chia sẻ: "Điều chúng tôi tìm kiếm không chỉ là những người đã thành công trong vai trò quản lý, mà còn là những người vẫn còn khát vọng trưởng thành. Vì lãnh đạo toàn cầu không được định nghĩa bằng chức danh hay quốc gia làm việc, mà bằng năng lực học hỏi, thích ứng và dẫn dắt con người trước những thách thức mới. Global Leaders được thiết kế để đồng hành với hành trình phát triển đó".

Song song với hành trình phát triển, ROX Group triển khai hệ thống chính sách đãi ngộ tài chính và phi tài chính riêng biệt cho Chương trình quy hoạch như ESOP, thưởng gắn bó, hỗ trợ tài chính, chăm sóc gia đình và nhiều chế độ hấp dẫn khác nhằm tạo điều kiện để đội ngũ lãnh đạo yên tâm theo đuổi những mục tiêu dài hạn cùng doanh nghiệp.

Với những nhà quản lý đang tìm kiếm một bước ngoặt trong sự nghiệp, giá trị lớn nhất của Global Leaders có lẽ không nằm ở một chức danh mới ngay sau khi chương trình kết thúc. Điều đáng giá hơn là cơ hội dấn thân từng bước chuẩn bị cho một vai trò lớn hơn, trở thành những người có thể dẫn dắt doanh nghiệp tại các thị trường mới, đồng thời tạo dấu ấn của chính mình trên hành trình toàn cầu hóa của một Việt Nam hội nhập.