Một lần nữa, quả đào lại gây chú ý: Đây là 6 lời khuyên cho những người thích ăn đào mỗi mùa hè

Mỗi khi mùa hè đến, những quả đào chín mọng, ngọt mát lại xuất hiện tràn ngập khắp các chợ và trở thành món khoái khẩu của nhiều gia đình. Tuy nhiên, loại quả này cũng không ít lần gây chú ý vì những tranh cãi xung quanh việc người có bệnh nền hay huyết khối có nên ăn hay không. Câu chuyện của ông Vương (64 tuổi, Trung Quốc) là một ví dụ điển hình.

Bị chẩn đoán mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới cách đây 3 năm, ông Vương vẫn duy trì uống thuốc đều đặn. Khi vào mùa đào, ngày nào ông cũng ăn 1 đến 2 quả khiến các con vô cùng lo lắng, sợ hàm lượng đường trong đào làm tăng độ đặc của máu và gây áp lực lên mạch máu.

Ảnh minh họa (Eating Well)

Thế nhưng, trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ gần đây, các chỉ số đông máu của ông Vương lại ổn định bất ngờ. Sau khi lắng nghe thói quen ăn uống của ông, bác sĩ điều trị mỉm cười giải thích rằng đào thực chất chứa nhiều dinh dưỡng tốt cho hệ tuần hoàn nếu biết ăn đúng cách.

Dù ngọt, đào có chỉ số đường huyết từ thấp đến trung bình, lại rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa polyphenol, kali và chất xơ pectin. Nhóm chất này giúp giảm viêm thành mạch, bảo vệ nội mô, ổn định huyết áp và hỗ trợ phân hủy lipid máu. Tuy nhiên, bác sĩ cũng đưa ra những lưu ý để ông Vương không lạm dụng loại quả này, không vì ăn sai cách mà biết món ngon thành "món hại".

6 lời khuyên cho những người thích ăn quả đào

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và hệ mạch máu, việc tiêu thụ đào sai cách vẫn có thể gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa cũng như lượng đường trong máu. Để thưởng thức món quà mùa hè này một cách an toàn nhất, dưới đây là 6 lời khuyên về sai lầm tai hại dành cho những người yêu thích quả đào:

1. Ăn đào khi bụng đói

Nhiều người có thói quen ăn một quả đào ngay sau khi ngủ dậy hoặc khi đang đói để "lót dạ", nhưng đây không phải lựa chọn tốt. Đào chứa axit hữu cơ và nhiều chất xơ, có thể kích thích dạ dày, khiến một số người bị cồn cào, nóng rát, đầy hơi hoặc khó chịu, đặc biệt nếu đang mắc viêm loét dạ dày hoặc trào ngược.

Ảnh minh họa (Pinterest)

2. Ăn quá nhiều đào

Đào ngọt thanh, mọng nước nên rất dễ ăn quá đà. Tuy nhiên, người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 1-2 quả đào cỡ vừa (khoảng 150-300g) mỗi ngày. Ăn từ 3-4 quả trở lên có thể khiến hệ tiêu hóa bị quá tải, gây đầy bụng, tiêu chảy do nạp quá nhiều chất xơ, đồng thời làm đường huyết tăng nhanh ở người mắc đái tháo đường hoặc tiền đái tháo đường.

3. Không rửa kỹ trước khi ăn

Ảnh minh họa (Eating Well)

Lớp lông mịn trên vỏ đào rất dễ bám bụi bẩn, vi khuẩn và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu chỉ rửa qua loa rồi ăn ngay, người dùng có nguy cơ đưa các chất bẩn này vào cơ thể. Ngoài ra, phần lông trên vỏ còn có thể gây ngứa họng hoặc kích ứng miệng ở những người có cơ địa nhạy cảm.

4. Tiếc của nên vẫn ăn đào đã dập hoặc có dấu hiệu hỏng

Mùa hè là thời điểm đào rất nhanh chín và dễ bị dập. Khi quả đã mềm nhũn, có mùi lên men hoặc xuất hiện nấm mốc, vi khuẩn và nấm có thể đã xâm nhập sâu vào bên trong. Việc cắt bỏ phần hỏng rồi ăn tiếp vẫn tiềm ẩn nguy cơ rối loạn tiêu hóa, thậm chí ngộ độc thực phẩm.

5. Ăn cả nhân hạt đào vì nghĩ bổ dưỡng

Một số người nghe truyền miệng rằng nhân hạt đào có lợi cho sức khỏe nên đập hạt để ăn. Thực tế, nhân hạt đào chứa amygdalin, là một hợp chất có thể giải phóng cyanide khi được chuyển hóa trong cơ thể. Ăn nhiều có thể gây buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, thậm chí ngộ độc nghiêm trọng.

Ảnh minh họa (Sohu)

6. Tiếp tục ăn dù cơ thể đã có dấu hiệu dị ứng

Đào là một trong những loại trái cây có thể gây dị ứng ở một số người, đặc biệt là người có cơ địa dị ứng phấn hoa hoặc một số loại quả họ hoa hồng. Nếu sau khi ăn xuất hiện ngứa miệng, sưng môi, nổi mề đay hoặc khó thở, cần ngừng ăn ngay và đi khám nếu triệu chứng tiến triển nặng, thay vì tiếp tục sử dụng.