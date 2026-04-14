Tại sao hình dạng của cát trong sa mạc lại khác với cát trên bãi biển?

Trong góc nhìn của khoa học địa chất, những hạt cát vô tri vô giác thực chất lại là những cuốn biên niên sử lưu giữ dấu ấn của tự nhiên. Bằng việc quan sát dưới kính hiển vi, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, tùy thuộc vào môi trường hình thành, cát sẽ có những biến đổi sâu sắc không chỉ về hình dáng mà còn ở thành phần cấu tạo.

Khía cạnh đầu tiên tạo nên ranh giới giữa hai loại cát này chính là thành phần vật chất. Tại các bãi biển, đặc biệt là khu vực ôn đới hoặc ven bờ lục địa, cát chủ yếu bao gồm thạch anh với tỷ lệ dao động từ 70% đến 90%. Tuy nhiên, chúng không hề nguyên chất mà thường xuyên pha trộn thêm fenspat, mica và nhiều loại khoáng vật nặng như zircon hay magnetit.

Đặc biệt, cát biển còn là nơi hội tụ của các tàn tích sinh học. Dưới ống kính hiển vi phóng to 120 lần, một hạt cát ở bãi biển Malibu hay Maui có thể mang màu trắng sữa mượt mà, bao quanh bởi những mảnh vụn san hô, vụn vỏ sò, xác trùng lỗ và thậm chí là cả vật chất núi lửa. Ở các bãi biển nhiệt đới, tàn tích sinh học chứa canxi cacbonat có thể chiếm tỷ lệ áp đảo, tạo nên những bãi cát san hô trắng muốt, hoặc sự đa dạng khoáng vật địa phương tạo ra các bãi cát màu đen, xanh lục hay hồng.

Trái ngược với sự pha tạp phong phú đó, cát sa mạc, hay còn gọi là cát phong hóa, lại mang một vẻ đẹp của sự thuần khiết. Thành phần của chúng gần như là thạch anh với tỷ lệ vượt mức 90%, thậm chí tiệm cận mức tinh khiết hoàn toàn với hàm lượng SiO₂ cực cao.

Dưới sự khắc nghiệt của gió sa mạc, các khoáng vật mềm hơn đều bị bào mòn và loại bỏ qua thời gian dài vận chuyển. Cát sa mạc hầu như không chứa bất kỳ mảnh vụn sinh học nào, thể hiện tính đơn điệu nhưng vô cùng bền bỉ, với màu sắc chủ đạo thường là vàng, đỏ hoặc các gam màu nhạt do lớp phủ oxit sắt tạo thành.

Bước sang lăng kính vi mô, kết cấu bề mặt của từng hạt cát lại tiếp tục kể những câu chuyện khác nhau. Cát ven biển, nhờ được những con sóng và thủy triều liên tục vỗ về, thường sở hữu bề mặt nhẵn bóng. Chúng có thể mang những lỗ hổng do sinh vật để lại nhưng tuyệt nhiên thiếu đi những vết xước va đập mạnh. Ngược lại, cát sa mạc lại khoác lên mình một diện mạo mờ nhám như mặt kính mờ.

Dưới kính hiển vi điện tử quét (SEM), người ta dễ dàng quan sát thấy bề mặt hạt cát sa mạc chi chít những hố va chạm nhỏ, các vết lồi lõm và nứt nẻ. Đây là kết quả tất yếu của quá trình di chuyển nhảy cóc, khi các hạt cát bị gió cuốn đi và va đập vào nhau ở tốc độ cao. Các chuyên gia địa chất khẳng định, độ mờ nhám này chính là đặc điểm chẩn đoán vi mô đáng tin cậy nhất để nhận diện cát phong hóa.

Không dừng lại ở đó, yếu tố kích thước và sự phân loại cũng cho thấy những khác biệt rõ nét. Cát ven biển có dải kích thước hạt rất rộng, từ cát mịn đến cát thô, có khi lẫn cả sỏi và bùn. Do sóng biển và thủy triều có năng lượng biến đổi thất thường, độ phân loại của cát bãi biển chỉ nằm ở mức kém hoặc trung bình.

Trong khi đó, gió lại là một nhà phân loại vô cùng khắt khe. Nó loại bỏ những hạt quá mịn vì chúng dễ lơ lửng trong không trung, đồng thời để lại những hạt quá to vì không đủ sức cuốn lên. Kết quả là, cát sa mạc sở hữu độ phân loại cực tốt, kích thước hạt đồng đều và tập trung chủ yếu ở dải phân khúc từ mịn đến trung bình.

Cuối cùng, sự khác biệt được khắc họa thông qua các cấu tạo trầm tích. Ở môi trường ven biển, cát thường tạo thành các tầng song song, tầng chéo góc thấp hoặc những gợn sóng đối xứng nhỏ do tác động xói mòn của dòng nước. Thêm vào đó, sự xáo trộn của các sinh vật sống cũng làm phá vỡ cấu trúc tầng lớp này.

Thế nhưng ở môi trường sa mạc, những cơn gió đã kiến tạo nên các tầng chéo dạng bản hoặc dạng máng khổng lồ. Quy mô của những lớp trầm tích này rất lớn, độ dày có thể lên tới hàng chục mét với góc nghiêng cực kỳ dốc, tạo nên một cảnh quan vô cùng hùng vĩ.

Tựu trung lại, từ thành phần hóa học, độ nhẵn bóng của bề mặt cho đến quy mô của các lớp trầm tích, cát bãi biển và cát sa mạc là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Những phát hiện này không chỉ giúp khoa học giải mã được lịch sử hình thành của bề mặt hành tinh, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh kiến tạo của tự nhiên.