Công an xác minh các cọc tiền nằm rải rác ở nhiều tuyến đường trên cả nước: Tổng giá trị lên đến 167 triệu đồng

Từ đầu tháng 7 đến nay, công an tại các địa phương trên cả nước ghi nhận nhiều trường hợp người dân đánh rơi tài sản trên đường và được trao trả kịp thời. Theo thống kê, số tiền mặt mà người dân đánh rơi lên đến 167 triệu đồng.

Cụ thể, ngay từ ngày 5/7 vừa qua, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, chiến sĩ Đội Bảo vệ mục tiêu Tỉnh ủy, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhặt được chiếc túi xách cùng nhiều giấy tờ quan trọng trong quá trình di chuyển trên địa bàn. Kiểm tra bên trong, đồng chí xác định có nhiều giấy tờ tùy thân cùng số tiền mặt 75 triệu đồng.

Xác định đây là tài sản có giá trị lớn, đồng chí Sơn đã bàn giao chiếc túi cho Công an phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá để phối hợp xác minh tìm chủ sở hữu. Với tinh thần trách nhiệm, chỉ trong thời gian ngắn rà soát, xác minh, Công an phường đã xác định được chủ nhân chiếc túi là chị Nguyễn Thị Thùy (SN 1991, trú tại tổ dân phố Vệ Yên, phường Đông Quang).

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn trao nguyên vẹn số tiền 75 triệu đồng cùng toàn bộ giấy tờ cho chị Nguyễn Thị Thùy. Ảnh: Bộ Công an

Dưới sự chứng kiến của Công an phường Đông Quang, đồng chí Nguyễn Trường Sơn đã trực tiếp trao nguyên vẹn số tiền cùng toàn bộ giấy tờ cho chị Nguyễn Thị Thùy.

Tại Đồng Nai, vào ngày 10/7, Công an phường Tam Hiệp đã phối hợp trao trả chiếc ví chứa 2 triệu đồng bị đánh rơi trên địa bàn. Trước đó, công an phường tiếp nhận trình báo từ anh Hồ Nguyễn Hưng Thịnh về việc nhặt được chiếc ví. Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tam Hiệp nhanh chóng rà soát, xác minh từ các giấy tờ có trong ví và xác định chủ nhân là chị Đặng Thị Mỹ Hạnh, cư trú tại khu phố 10, phường Tam Hiệp. Đến tối cùng ngày, sau khi đối chiếu, xác minh đầy đủ thông tin, Công an phường đã phối hợp với anh Thịnh trao trả toàn bộ tài sản cho chị Hạnh.

Anh Thịnh trao trả lại tài sản cho chị Hạnh. Ảnh: Công an TP Đồng Nai

Nhận lại chiếc ví cùng toàn bộ tài sản và giấy tờ còn nguyên vẹn, chị Hạnh bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến anh Thịnh và cán bộ Công an phường Tam Hiệp đã tận tình hỗ trợ, giúp chị nhanh chóng tìm lại tài sản bị đánh rơi.

Những ngày tiếp theo, công an nhiều địa phương tiếp tục ghi nhận các trường hợp người dân được hỗ trợ tìm lại tài sản thất lạc.

Ngày 15/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại xã Quảng Oai, một cán bộ Phòng An ninh nội địa phát hiện một chiếc túi bị đánh rơi bên đường.

Kiểm tra để xác định chủ sở hữu, bên trong có điện thoại di động, căn cước công dân, giấy tờ quan trọng cùng gần 10 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau đó, cán bộ đã phối hợp Công an xã Quảng Oai khẩn trương xác minh và liên hệ với ông Chu Đức Chí (chủ sở hữu) để trao trả toàn bộ tài sản.

Nhận lại đầy đủ tài sản, ông Chu Đức Chí (sinh năm 1955, trú xã Cổ Đô, Hà Nội) đã gửi thư cảm ơn tới Phòng An ninh nội địa, Công an xã Quảng Oai và cán bộ trực tiếp nhặt được tài sản, bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần trách nhiệm và nghĩa cử đẹp của lực lượng Công an.

Ông Chu Đức Chí nhận lại tài sản.. Ảnh: Bộ Công an

Chỉ 2 ngày sau, một trường hợp người dân đánh rơi tài sản cũng được kịp thời trao trả nhanh chóng tại Hưng Yên. Cụ thể, ngày 17/7, Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận một chiếc ví màu nâu do anh Nguyễn Văn Duẩn (trú tại thôn Tiểu Hoàng, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) bàn giao sau khi nhặt được tại khu vực gần trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Ví chứa khoảng 3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng khác.

Cán bộ Công an xã Tiền Hải trao trả tài sản cho công dân. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Qua kiểm tra, rà soát thông tin trên các giấy tờ và tiến hành xác minh, Công an xã Tiền Hải đã xác định được chủ sở hữu chiếc ví là chị Nguyễn Thị Đông (SN 1978, trú tại thôn Hưng Hảo, xã Hưng Phú, tỉnh Hưng Yên). Sau khi liên hệ, đơn vị đã mời chị Đông đến trụ sở để nhận lại toàn bộ tài sản theo quy định.

Vào ngày 22/7/2026, Công an xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh tiếp nhận trình báo của một công dân về việc nhặt được một số tiền mặt khoảng 17 triệu đồng tại khu vực Chợ cá thuộc ấp Bàu Sậy, xã Vĩnh Hưng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng tiến hành xác minh, rà soát, phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để tìm người đánh rơi. Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng Công an xã đã xác định được chủ sở hữu số tiền là anh Đỗ Ngọc Lượng (SN 1981) thường trú tại ấp Thạnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Qua đối chiếu các thông tin liên quan, Công an xã đã tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cho người dân bị đánh rơi.

Công an xã Vĩnh Hưng trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Đỗ Ngọc Lượng, ngụ xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Gần đây nhất, vào ngày 24/7, bà Trần Thị Thu (sinh năm 1978), cư trú tại ấp Giồng Giữa, xã Lịch Hội Thượng trên đường đi mua cá để buôn bán đã không may đánh rơi số tiền gần 60 triệu đồng . Sau khi tìm kiếm nhưng không có kết quả, bà đã đến Công an xã Lịch Hội Thượng, TP Cần Thơ trình báo vụ việc, đề nghị hỗ trợ tìm lại tài sản.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an xã Lịch Hội Thượng đã khẩn trương xác minh tại khu vực xảy ra vụ việc, đồng thời thông báo rộng rãi trên các kênh thông tin của địa phương để hỗ trợ tìm người nhặt được tài sản.

Bà Trần Thị Thu nhận lại tài sản tại Công an xã Lịch Hội Thượng. Ảnh: Công an TP Cần Thơ.

Đến 18 giờ cùng ngày, ông Kim Cường đã chủ động đến Công an xã trình báo việc nhặt được số tiền nói trên và tự nguyện giao nộp để trao trả cho người bị mất. Sau khi xác minh, Công an xã đã hoàn tất các thủ tục theo quy định và tổ chức trao trả đầy đủ số tiền cho bà Trần Thị Thu.

Việc người dân chủ động giao nộp tài sản nhặt được và lực lượng Công an các địa phương kịp thời xác minh, trao trả cho chủ sở hữu không chỉ góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân mà còn lan tỏa những việc làm ý nghĩa, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.