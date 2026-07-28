Toàn cảnh từ trên cao trận động đất mạnh 7,1 độ rung chuyển Nhật Bản, nhiều người nghi thiệt mạng trong đống đổ nát của AEON Mall

"Giống như tro núi lửa đang rơi xuống"

Một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, miền nam Nhật Bản vào ngày 28/7 đã khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện, làm nứt gãy nhiều tuyến đường, gây sập công trình và khiến nhiều người mắc kẹt bên trong một trung tâm thương mại bị hư hại nghiêm trọng.

Phát biểu với báo giới tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết chính quyền vẫn đang đánh giá toàn bộ mức độ thiệt hại của trận động đất tại khu vực từng hứng chịu thảm họa địa chấn nghiêm trọng cách đây 10 năm.

Nguồn: NHK

"Chúng tôi đã nhận được báo cáo về các trường hợp bị thương. Một số khu vực xảy ra mất điện và hỏa hoạn, đồng thời ghi nhận tình trạng hư hỏng đường sá, cầu cống cũng như nhiều công trình bị sập", bà Takaichi nói.

Bà cũng kêu gọi người dân nhanh chóng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, bao gồm sơ tán đến những địa điểm an toàn.

Theo Cơ quan Quản lý thiên tai Nhật Bản, khoảng 300.000 người đã được yêu cầu đến các trung tâm sơ tán. Thủ tướng Takaichi cho biết khoảng 3.600 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả, trong bối cảnh các dư chấn vẫn tiếp tục xảy ra.

Đài NHK đưa tin một bệnh viện đã tiếp nhận hơn 50 người bị thương. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết một số hành khách trên tàu cao tốc Shinkansen cũng bị thương khi trận động đất xảy ra.

Đáng chú ý, nhiều người đã mắc kẹt bên trong trung tâm thương mại AEON Mall sau khi một vụ nổ xảy ra ngay sau trận động đất. Lực lượng cứu hỏa xác nhận đang triển khai công tác cứu hộ tại hiện trường.

Theo Đài TBS, cảnh sát cho biết "khá nhiều người" được cho là đã thiệt mạng trong vụ việc.

Người phát ngôn của AEON cho biết toàn bộ khách hàng và nhân viên đã được sơ tán ngay sau trận động đất đầu tiên. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến vụ nổ sau đó hiện vẫn chưa được xác định.

Nguồn: Reuters

Một nhân chứng tên Kazuya Tsurunaga kể với TBS rằng ông đang dọn dẹp những chiếc bát đĩa bị rơi vỡ trong một quán rượu cách AEON Mall khoảng 300 m thì nghe thấy tiếng nổ lớn.

"Đó là một cú chấn động rất mạnh. Một cột khói khổng lồ bốc lên. Gió lúc đó thổi về phía cửa hàng của chúng tôi, khiến cả khu vực giống như tro núi lửa đang rơi xuống", ông mô tả.

Ngoài AEON Mall, nhiều tòa nhà khác cũng bốc cháy hoặc bị sập một phần. Hình ảnh do NHK phát sóng cho thấy nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên các tuyến đường chính, trong đó có cả đường cao tốc trên cao. Hoạt động đường sắt đã tạm dừng, trong khi nhiều chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng.

Ảnh: Reuters

Hãng sản xuất chip TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã sơ tán nhân viên khỏi nhà máy trong khu vực như một biện pháp phòng ngừa.

Theo báo Nikkei, Sony và Fujifilm cũng đã cho sơ tán nhân viên tại các nhà máy ở khu vực bị ảnh hưởng. Người phát ngôn của Sony cho biết công ty đang tiếp tục đánh giá tình hình.

Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tâm chấn nằm cách thành phố Kumamoto, đô thị lớn nhất trên đảo Kyushu với khoảng 700.000 dân, khoảng 20 km về phía nam.

Cơ quan này cũng cảnh báo người dân tại các khu vực chịu rung lắc mạnh cần đề phòng các trận động đất mạnh tiếp theo trong khoảng một tuần tới, đồng thời cảnh giác nguy cơ sạt lở đất.

Ngay sau trận động đất, Nhật Bản đã phát cảnh báo sóng thần nhưng sau đó đã chính thức dỡ bỏ.

Ảnh: Reuters

Công ty Điện lực Kyushu cho biết khoảng 48.000 hộ gia đình bị mất điện sau trận động đất. Công ty đường sắt JR Kyushu đã tạm dừng toàn bộ hoạt động, bao gồm cả tàu cao tốc Shinkansen. Sân bay Kumamoto cũng đóng cửa đường băng, buộc nhiều hãng hàng không phải hủy hoặc chuyển hướng chuyến bay.

Hai nhà mạng KDDI và NTT Docomo cho biết dịch vụ di động tại một số khu vực bị gián đoạn do mất điện và sự cố đường truyền.

Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ bất thường nào tại các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực.

Trận động đất cũng làm hư hại Lâu đài Kumamoto, một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Nhật Bản. Theo ban quản lý di tích, một số đoạn tường đá của lâu đài đã bị sập sau rung chấn.

Cách đây 10 năm, một trận động đất lớn tại Kumamoto đã khiến 275 người thiệt mạng, 2.739 người bị thương và phá hủy hàng nghìn công trình trong khu vực.

Nguồn: Reuters