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1 trường đại học ở Hà Nội vừa đạt doanh thu hơn 824 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 2 con số, gần như 100% sinh viên cứ ra trường là có việc làm

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1 trường đại học ở Hà Nội vừa đạt doanh thu hơn 824 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 2 con số, gần như 100% sinh viên cứ ra trường là có việc làm

Trường đại học này đang đặt mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và Thương mại

Vào cuối tháng 6 vừa qua, trường đại học Thương mại chính thức công bố báo cáo thường niên mới nhất. Theo công bố, năm 2025, nhà trường đạt tổng thu hơn 824 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2024 (hơn 673 tỷ đồng).

1 trường đại học ở Hà Nội vừa đạt doanh thu hơn 824 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 2 con số, gần như 100% sinh viên cứ ra trường là có việc làm - Ảnh 1.

Trường Đại học Thương mại có trụ sở chính tại Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

Hiện trường đại học Thương mại có 3 nguồn thu, bao gồm: Giáo dục và đào tạo, Khoa học và công nghệ và nguồn thu khác. Trong đó, thu từ giáo dục và đào tạo vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đặc biệt là học phí, lệ phí từ người học.

Năm 2025, tổng thu từ học phí của trường chạm 769 tỷ đồng, tăng gần 141 tỷ đồng so với năm học trước đó, chiếm 93% so với tổng thu. Điều này cho thấy học phí tiếp tục là nguồn thu chủ lực của nhà trường. Ở nguồn thu từ giáo dục, trường đại học Thương mại còn một số khoản thu khác như hợp đồng tài trợ từ NSNN và nguồn thu khác.

Năm 2025, trường đại học Thương mại ghi nhận tốc độ tăng trưởng nguồn thu từ khoa học công nghệ đạt 53%. Đặc biệt, hợp đồng, tài trợ nghiên cứu khoa học từ bên ngoài tăng từ 12 tỷ đồng lên hơn 19 tỷ đồng. Điều này cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ của nhà trường đang được mở rộng.

1 trường đại học ở Hà Nội vừa đạt doanh thu hơn 824 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 2 con số, gần như 100% sinh viên cứ ra trường là có việc làm - Ảnh 2.

Trong báo cáo thường niên, trường đại học Thương mại cho biết tổng chi cho năm học 2025 là hơn 647 tỷ đồng (tăng hơn 13% so với năm trước đó). Về cơ cấu chi, nhà trường chi nhiều nhất cho lương của cán bộ giảng viên, chiếm 45% tổng chi. Chi cho cơ sở vật chất cũng chiếm hơn 44%, khoảng 290 tỷ đồng. Còn lại khoảng 11%, nhà trường chi người học và một số khoản chi khác.

Do tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể tốc độ tăng chi phí nên năm 2025 trường đại học Thương mại đã mở động phần chênh lệch thu - chi, đạt hơn 176 tỷ đồng, tăng 70,6% so với năm trước đó (103 tỷ đồng - 2024).

Về chất lượng đào tạo tạo, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn được cải thiện đáng kể, tăng từ 77 lên 83%. Mức độ hài lòng của người học duy rất cao. 95,5% sinh viên hài lòng với giảng viên, tương đương năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp tại trường Đại học Thương mại có sự giảm nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức rất cao, 98,7%.

1 trường đại học ở Hà Nội vừa đạt doanh thu hơn 824 tỷ đồng/năm, tăng trưởng 2 con số, gần như 100% sinh viên cứ ra trường là có việc làm - Ảnh 3.

Trong báo cáo thường niên, trường đại học Thương mại đặt mục tiêu đến năm 2030, trường trở thành cơ sở giáo dục đại học đổi mới sáng tạo hàng đầu trong lĩnh vực Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và Thương mại; Phát triển trên nền tảng số, giáo dục khai phóng và hệ sinh thái mở; Tạo lập môi trường học thuật quốc tế thúc đẩy sáng tạo tri thức, tinh thần doanh nhân và năng lực tạo giá trị của người học; Đóng góp tích cực vào phát triển doanh nghiệp, tư vấn chính sách và phát triển bền vững của đất nước.

Đến năm 2035, trường khẳng định vị thế đại học có uy tín trong khu vực Châu Á trong lĩnh vực Kinh tế, Quản trị, Kinh doanh và Thương mại hiện đại vận hành theo mô hình đại học số thông minh, quản trị dựa trên dữ liệu và đổi mới sáng tạo; trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng, tư vấn chính sách và chuyển giao tri thức có ảnh hưởng đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; đào tạo thế hệ công dân toàn cầu có tư duy độc lập, trách nhiệm xã hội và năng lực kiến tạo tương lai.

Đinh Anh

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