Phát hiện cọc tiền bí ẩn ở nơi không ngờ nhất trong nhà, cặp vợ chồng ngỡ ngàng khi kiểm đếm

Một cặp đôi tại Anh đã không tin vào mắt mình khi phát hiện những cọc tiền được cất giấu bên trong ngôi nhà cũ của họ.

Trong một đoạn video thu hút gần 200.000 lượt xem trên TikTok, chiếc lon sơn trông cũ kỹ, mục nát và đầy côn trùng tưởng chừng bỏ đi lại chứa đựng cả một kho báu từ thời chủ cũ.

Sống trong một ngôi nhà được xây dựng từ trước những năm 1900 đương nhiên sẽ có nhiều điều kỳ lạ. Chính vì vậy, khi cô Luisa cùng người chồng Dan nhận ra một bức tường bị bịt kín bằng gạch bên dưới cầu thang dẫn xuống hầm, họ đã muốn tìm hiểu xem còn điều gì đang ẩn giấu trong nhà mình.

Bên cạnh một ít than đá, họ tìm thấy chiếc lon sơn xuất hiện trong video TikTok. Trả lời phỏng vấn Newsweek, cô Luisa chia sẻ rằng vật thể này đã bị để sang một bên trong nhiều tháng vì cả hai đều e ngại không dám mở ra do lon phát ra mùi khai như amoniac.

Cuối cùng, khi lấy hết can đảm để mở chiếc lon bí ẩn, họ quay video lại quá trình này và bất ngờ phát hiện những cọc tiền từ những năm 1970 với tổng giá trị hơn 1.000 bảng Anh (khoảng 33.900.000 VNĐ).

Luisa cho biết không ai trong gia đình nghĩ sẽ có tiền bên trong. Đây là một kỷ niệm tuyệt vời đối với các con của cô và chúng sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này.

Thời điểm đó Luisa đang thất nghiệp nên số tiền tìm thấy đã giúp gia đình cô nuông chiều các con một chút, thanh toán một số hóa đơn và giảm bớt áp lực tài chính trong vài tuần.

Cộng đồng mạng cũng tỏ ra thích thú trước phát hiện này.

Một tài khoản thắc mắc đây là tiền của quốc gia nào và cảm thấy vụ việc vô cùng thú vị. Trong khi đó, một người khác ngậm ngùi chia sẻ rằng tất cả những gì họ tìm thấy trong căn hầm mới của mình chỉ là hộp sọ của chuột và sóc.

Một bình luận khác đưa ra gợi ý rằng tiền giấy có hình Nữ hoàng Elizabeth II luôn có thể đổi tại hầu hết các ngân hàng, nhưng chúng cũng có thể được bán trên eBay với giá cao hơn mệnh giá thực nếu sở hữu tờ tiền hiếm hoặc năm sản xuất đặc biệt.

Nguồn: NYPost