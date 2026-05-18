Động đất ở Trung Quốc, người dân Hà Nội cảm nhận rõ rung lắc

Theo Minh Tuệ/VTC News | 18-05-2026 - 23:01 PM | Sống

Trận động đất xảy ra tại khu vực thành phố Liễu Châu, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km, tuy vậy nhiều người ở Hà Nội vẫn cảm nhận rõ sự rung lắc.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất phát đi thông báo về trận động đất ở Trung Quốc.

Vào hồi 13h44 (giờ GMT) ngày 18/5, tức 20h44 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn M = 5.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ 24.390° vĩ Bắc - 109.190° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Động đất xảy ra tại khu vực thành phố Liễu Châu, Trung Quốc (cách biên giới Việt Nam khoảng 294 km). Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Các Khoa học Trái đất cho biết đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trận động đất này cũng khiến cư dân ở nhiều tòa chung cư trên địa bàn Hà Nội cảm nhận rõ độ rung lắc.

Trên mạng xã hội nhiều người xôn xao bàn luận về việc cảm nhận rõ rung lắc như có động đất.

Trước đó cùng ngày, 2 trận động đất đã xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi.

Cụ thể, vào hồi 5h42 (giờ GMT), tức 12h42 (giờ Hà Nội), một trận động đất có độ lớn M = 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.817° vĩ Bắc - 108.223° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km.

Động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

Cũng tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, 5 phút trước đó xảy ra một trận động đất có độ lớn M = 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14.921° vĩ Bắc - 108.179° kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực Cấp độ rủi ro thiên tai: 0.

