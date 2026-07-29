Thông báo quan trọng về eTax Mobile, tất cả cá nhân, hộ kinh doanh cần kiểm tra ngay

Ứng dụng eTax Mobile vừa phát hành bản cập nhật phiên bản 3.7.4 với nhiều tính năng mới giúp người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến thuế dễ dàng hơn.

Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung cập nhật mới, phiên bản eTax Mobile 3.7.4 bổ sung tính năng sau:

- Nâng cấp nhóm dịch vụ Hộ cá nhân kinh doanh bổ sung tờ khai:

+ Thông báo doanh thu/Tờ khai thuế năm (mẫu 01/TKN/CNKD) đáp ứng Thông tư 50/2026/TT-BTC, Thông tư 89/2026/TT-BTC.

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (mẫu 02/CNKD-TNCN-QTT) đáp ứng Thông tư 89/2026/TT-BTC.

+ Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng nghị định 245/2026/NĐ-CP.

+ Bổ sung tra cứu doanh thu hộ kinh doanh

- Nâng cấp chức năng Tra cứu thông tin quyết toán thuế và bổ sung chức năng Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý:

+ Hỗ trợ NNT tạo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN gợi ý từ dữ liệu Cơ quan Thuế tổng hợp từ tất cả các nguồn thu nhập.

+ Chỉ hỗ trợ NNT tra cứu thông tin quyết toán thuế của năm hiện tại -1 sau thời điểm 31/3 hàng năm.

- Nâng cấp chức năng Thông báo (notification): Bổ sung tab thông báo ‘Biến động nghĩa vụ thuế’ và ‘Thông báo khác’.

Để trải nghiệm tính năng mới này, người dân cần cập nhật ứng dụng eTax Mobile thông qua Google Play đối với thiết bị Android hoặc App Store đối với thiết bị iPhone.