Sau tuổi 60, có nhà có xe, tôi thấm thía nhận ra mình vẫn thiếu 1 điều quan trọng nhất

(Bài viết chia sẻ từ một độc giả 59 tuổi trên diễn đàn tại Trung Quốc, chỉ thể hiện quan điểm của cá nhân.)

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần làm việc đủ chăm chỉ, tích lũy đủ nhiều thì tuổi già sẽ nhẹ nhõm.

Quả thực, sau hơn ba thập kỷ miệt mài lao động và quản lý tài chính cẩn trọng, tôi không còn phải thức trắng đêm vì áp lực tiền bạc. Những khoản vay đã được thanh toán, thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, biến động của thị trường cũng không còn khiến tôi thấp thỏm như trước.

Nhiều người gọi đó là "đích đến" của một đời người.

Nhưng chính khi mọi gánh nặng vật chất dần được gỡ bỏ, tôi lại bắt đầu đối diện với một nỗi lo khác, âm thầm hơn và khó khỏa lấp hơn: sự cô đơn.

Có những khoảng trống mà công việc từng che giấu

Suốt nhiều năm, lịch làm việc dày đặc khiến tôi không có thời gian nghĩ đến cảm xúc của bản thân.

Ngày nào cũng là họp hành, công việc, điện thoại, đối tác, đồng nghiệp. Lúc nào cũng có người cần gặp, có việc cần xử lý. Tôi từng lầm tưởng rằng cuộc sống như thế nghĩa là mình luôn có người đồng hành.

Chỉ khi nhịp sống chậm lại, tôi mới hiểu công việc chỉ giúp con người bận rộn, chứ không thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn.

Cùng lúc ấy, cơ thể cũng bắt đầu gửi đi những tín hiệu rõ ràng hơn. Những cơn đau lưng xuất hiện thường xuyên, giấc ngủ không còn ngon như trước, mỗi lần khám sức khỏe lại có thêm vài chỉ số cần theo dõi.

Đó không phải bệnh nặng, nhưng đủ để nhắc tôi rằng mình đã bước sang một chặng đường khác của cuộc đời.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là tuổi tác

Điều làm tôi chạnh lòng không phải những nếp nhăn hay mái tóc bạc. Đó là việc ngày càng ít người để chia sẻ những điều rất bình thường trong cuộc sống.

Các con đã trưởng thành, bận rộn với gia đình và công việc riêng. Những cuộc điện thoại từng đều đặn giờ thưa dần. Bạn bè mỗi người một hoàn cảnh: người vẫn còn đi làm, người chăm cháu, người chuyển nơi ở, người hạn chế ra ngoài vì sức khỏe. Những buổi cà phê vốn chỉ cần nhấc máy là hẹn được, giờ đôi khi phải lên lịch trước cả tuần, thậm chí cả tháng.

Có những sáng cuối tuần, tôi ngồi một mình bên tách trà trong căn nhà yên tĩnh và bất giác nhận ra thứ mình thiếu không phải tiền bạc. Mà là tiếng nói chuyện của con người.

Tiền giúp bớt lo, nhưng không thể thay thế sự gắn kết

Có một thời gian, tôi tự hỏi liệu mình có đánh đổi quá nhiều cho sự nghiệp.

Liệu những năm tháng mải mê kiếm tiền có khiến tôi bỏ lỡ những bữa cơm gia đình, những cuộc gặp bạn bè hay những khoảnh khắc đáng nhớ với người thân?

Rồi tôi hiểu rằng tiếc nuối không làm thay đổi quá khứ. Điều duy nhất có thể thay đổi là cách mình sống ở hiện tại. Thay vì chờ người khác liên lạc, tôi bắt đầu là người gọi điện trước.

Tôi nhắn tin rủ bạn bè đi uống cà phê, chủ động hẹn gặp những người đã lâu không trò chuyện. Ban đầu cũng có lúc bị từ chối vì ai cũng bận, nhưng dần dần, những cuộc gặp trở nên thường xuyên hơn.

Tôi nhận ra không chỉ mình cảm thấy cô đơn. Ở tuổi này, hầu như ai cũng mang trong lòng một khoảng lặng giống nhau, chỉ khác là ít người nói ra.

Tôi còn đăng ký tham gia câu lạc bộ đi bộ buổi sáng trong khu phố. Mục đích ban đầu chỉ là rèn luyện sức khỏe, nhưng rồi những lời chào hỏi, những câu chuyện ngắn sau mỗi buổi tập lại trở thành niềm vui nhỏ mỗi ngày.

Chúng tôi không cần quá thân thiết, chỉ cần nhận ra nhau mỗi sáng cũng đủ cảm thấy mình vẫn thuộc về một cộng đồng.

Học cách tận hưởng cả những lúc ở một mình

Tôi cũng dần làm quen với sự yên tĩnh. Tôi đọc sách nhiều hơn, nghe lại những bản nhạc cũ, học nấu những món ăn trước đây vì quá bận nên chưa từng thử.

Thay vì xem khoảng thời gian ở một mình là điều đáng sợ, tôi coi đó là cơ hội để lắng nghe bản thân và sống chậm hơn. Qua đó, tôi nhận ra mỗi giai đoạn của cuộc đời đều có một nỗi lo riêng.

Tuổi trẻ lo cơm áo. Tuổi trung niên lo sự nghiệp. Còn khi bước vào tuổi già, điều khiến người ta bận lòng lại là sức khỏe, sự gắn kết và cảm giác mình vẫn còn có ý nghĩa trong cuộc sống của những người xung quanh.

Bây giờ, tôi không còn đặt mục tiêu phải tích lũy thêm thật nhiều tài sản. Thay vào đó, tôi muốn tích lũy những cuộc gặp gỡ, những bữa cơm cùng người thân, những cuộc trò chuyện với bạn bè và những mối quan hệ khiến mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

Tôi hiểu rằng sự giàu có ở tuổi này không được đo bằng số dư trong tài khoản, mà bằng việc mỗi sáng thức dậy vẫn có người để hỏi han, có người để lắng nghe và cũng có người sẵn sàng lắng nghe mình.

Có lẽ, bài học lớn nhất tôi nhận được khi gần bước sang tuổi 60 là thế này: tiền bạc có thể giúp cuộc sống bớt nhọc nhằn, nhưng chỉ những kết nối chân thành mới khiến tuổi già thực sự đủ đầy và ấm áp.

(*Theo Zhihu)