Bắt khẩn cấp Phạm Ngọc Anh (SN 1987) ngay tại sân bay

Một vụ bắt giữ được triển khai ngay tại khu vực sân bay đã diễn ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng), khi lực lượng chức năng phối hợp khống chế thành công một người đàn ông bị xác định có liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên phạm vi nhiều địa phương.

Theo thông tin từ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Phạm Ngọc Anh (sinh ngày 5/10/1987, trú tại thôn Nhan Bầu, xã Hà Đông, TP Hải Phòng) ngay sau khi người này xuống máy bay tại sân bay Cát Bi.

Đối tượng Phạm Ngọc Anh (Ảnh: CAHP)

Trước đó, trong quá trình xác minh nguồn tin về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ án có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên phạm vi toàn quốc. Qua các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Phạm Ngọc Anh là người có liên quan trực tiếp đến vụ việc và cần triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Ngọc Anh đã mua vé trên chuyến bay VJ282 từ TP.HCM về Hải Phòng, dự kiến hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Cát Bi vào khoảng 19h35 ngày 6/7/2026. Nhận thấy đây là thời điểm thuận lợi để triển khai phương án bắt giữ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng trao đổi với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng nhằm phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị, lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Đội An ninh hàng không xây dựng phương án cụ thể, bố trí lực lượng tại sân bay, theo dõi toàn bộ hành trình di chuyển của đối tượng kể từ thời điểm máy bay hạ cánh.

Đến khoảng 20h cùng ngày, khi Phạm Ngọc Anh rời khu vực nhà ga, lực lượng Đội An ninh hàng không đã tiếp cận, khống chế thành công và tiến hành bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh dẫn giải Phạm Ngọc Anh sau khi khống chế thành công tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. (Ảnh: CAHP)

Theo Công an TP Hải Phòng, việc phối hợp giữa hai đơn vị được triển khai khẩn trương, bảo đảm an toàn, đúng quy trình nghiệp vụ và không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay. Đây là kết quả của quá trình trao đổi thông tin chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong công tác truy xét, phát hiện và bắt giữ đối tượng có liên quan đến các vụ án hình sự.

Sau khi vụ việc được xử lý, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo, Ban Chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hải Phòng vì đã phối hợp hiệu quả trong quá trình triển khai phương án bắt giữ.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, việc nhanh chóng xác minh thông tin, theo dõi lịch trình di chuyển và tổ chức bắt giữ ngay khi đối tượng vừa xuống sân bay đã góp phần ngăn chặn nguy cơ bỏ trốn, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình điều tra vụ án.

Hiện Phạm Ngọc Anh đã được di lý để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục làm rõ hành vi, vai trò của đối tượng cũng như mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định của pháp luật. Những thông tin chi tiết về phương thức hoạt động, số lượng bị hại và giá trị tài sản liên quan sẽ được cơ quan chức năng công bố khi quá trình điều tra có kết quả.