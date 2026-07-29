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Ai là nạn nhân của Nguyễn Thị Hồng 46 tuổi, liên hệ Công an gấp

| | Xã hội

Công an đề nghị những ai từng đưa tiền cho Nguyễn Thị Hồng để đăng ký, ôn thi chứng chỉ tiếng Anh B2 nhanh chóng liên hệ làm việc.

Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh, đang tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại phường Gò Dầu do Nguyễn Thị Hồng (46 tuổi, ngụ xã Phước Chỉ) thực hiện.

Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh

Theo công an, Hồng không có khả năng đăng ký thi, cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc B2 nhưng đã đưa ra thông tin gian dối với nhiều người rằng mình có thể đăng ký thi và ôn thi chứng chỉ tiếng Anh trình độ B2. Vì tin tưởng, nhiều người đã đưa tiền cho Hồng để nhờ đăng ký thi.

Sau khi nhận tiền, Hồng chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Quá trình điều tra, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an đề nghị ai là bị hại của Nguyễn Thị Hồng liên hệ cơ quan điều tra tại số 199 Nguyễn Du (phường Trảng Bàng) để cung cấp thông tin và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp.

Theo Minh Tuệ

Đời sống và pháp luật

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