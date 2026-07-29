Bắt giam Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung tội nhận hối lộ

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với ông Hoàng Trung , Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tội Nhận hối lộ.

Cùng tội danh, cơ quan điều tra cũng quyết định khởi tố, bắt bị can để tạm giam với ông Nguyễn Quang Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Hai bị can Nguyễn Thị Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch vùng 7 (thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) và Bế Thị Thu Hiền, Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch Hữu Nghị - Lạng Sơn cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Giả mạo trong công tác.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung bị khởi tố về tội Nhận hối lộ. (Ảnh: Bộ Công an)

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi; Giả mạo trong công tác, xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng, Công ty TNHH Công nghệ NhoNho, Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy và các đơn vị, cá nhân liên quan (liên quan hoạt động xuất khẩu Sầu riêng sang Trung Quốc).

Cơ quan điều tra làm rõ, ông Hoàng Trung và ông Nguyễn Quang Hiếu lợi dụng chức vụ, quyền hạn ban hành các chính sách trái pháp luật, có dấu hiệu của việc ban hành “giấy phép con” để phục vụ lợi ích nhóm, trục lợi cá nhân số tiền đặc biệt lớn; can thiệp, chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi cấp khống Giấy kiểm nghiệm, mã số vùng trồng; mua, bán trái phép mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói.

Từ trái qua: Nguyễn Thị Hà, Bế Thị Thu Hiền, Nguyễn Quang Hiếu. (Ảnh: Bộ Công an)

Các hành vi sai phạm này gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người trồng, doanh nghiệp xuất khẩu Sầu riêng, gây thất thu đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến uy tín, thương hiệu của toàn bộ ngành nông sản Việt Nam.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, đối tượng liên quan tại các cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị kiểm nghiệm, đơn vị được cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời, điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.