Người phụ nữ ở Hà Tĩnh chuẩn bị chuyển 79 triệu đồng vào tài khoản ACB, sự xuất hiện của nhóm người này đã chặn đứng giao dịch

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, một người phụ nữ tại xã Tứ Mỹ đã tránh bị các đối tượng giả danh công an lừa chuyển 79.000.000 đồng.

Cụ thể, trưa 27/7, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) thôn Đại Châu, xã Tứ Mỹ tiếp nhận thông tin về trường hợp chị N.T.H. (trú tại thôn Đại Châu) đang nhận cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ công an.

Thông tin của đối tượng lừa đảo được người phụ nữ ghi ra giấy. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đối tượng giả danh công an để lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đối tượng thông báo chị H. có liên quan đến vụ việc "mạo danh cá nhân" và yêu cầu phải chuyển ngay 79 triệu đồng vào một tài khoản Ngân hàng ACB để phục vụ việc xác minh. Do hoang mang và bị tác động tâm lý, chị H. đã tin lời, chuẩn bị thực hiện giao dịch theo hướng dẫn của đối tượng.

Qua xác minh, nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng chí Đinh Thùy Dung, Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT thôn Đại Châu đã trực tiếp chỉ đạo các tổ viên nhanh chóng tiếp cận, giải thích và phân tích cho chị H. về các thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng để lừa đảo đang diễn ra phổ biến.

Đồng thời, lực lượng bảo vệ ANTT đã đưa ra các căn cứ chứng minh những thông tin mà đối tượng cung cấp là hoàn toàn giả mạo, qua đó thuyết phục thành công chị H. dừng giao dịch trước khi số tiền 79 triệu đồng được chuyển vào tài khoản do các đối tượng chỉ định.

Tổ trưởng Đinh Thuỳ Dung cùng các Tổ viên đã kiên trì giải thích, phân tích các dấu hiệu nhận biết thủ đoạn lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Việc ngăn chặn kịp thời đã giúp người phụ nữ bảo toàn toàn bộ số tiền 79 triệu đồng, đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh người bảo vệ an ninh cơ sở tận tụy, trách nhiệm, luôn bám sát địa bàn để bảo vệ tài sản và quyền lợi của người dân.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng là công an, viện kiểm sát, tòa án hoặc cơ quan nhà nước yêu cầu chuyển tiền để phục vụ điều tra. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần bình tĩnh, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng và nhanh chóng liên hệ cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo.