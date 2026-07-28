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Truy tố vợ chồng nguyên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Dũng SN 1979

| | Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Tiến Dũng SN 1979 và Đào Thị Liễu SN 1982.

Ngày 28/7/2026, báo Công an nhân dân đưa tin Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đồng Nai đã ra cáo trạng truy tố đối với bị can:

Đào Thị Liễu (SN 1982 ngụ xã Bảo Vinh, TP Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

Nguyễn Tiến Dũng (SN 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Bảo Quang cũ - nay là UBND xã Bảo Vinh, chồng của Đào Thị Liễu) và Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1982, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Quang cũ) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;

Nguyễn Minh Phúc (SN 1978, nguyên công chức tư pháp - hộ tịch của UBND xã Bảo Quang cũ), TP Đồng Nai về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Truy tố vợ chồng nguyên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Dũng SN 1979 - Ảnh 1.

Nguyễn Tiến Dũng và Nguyễn Thị Hồng Nga. Ảnh: CA Đồng Nai

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai trước đây, do làm ăn thua lỗ, cần tiền trả nợ, từ năm 2021, Đào Thị Liễu, sinh năm 1982 (vợ của ông Nguyễn Tiến Dũng) nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một hố người dân làm dịch vụ tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,….

Sau đó, Liễu giả chữ ký, dấu vân tay của chủ đất ký hợp đồng chuyển nhượng cho người khác rồi mang đến UBND xã Bảo Quang cũ nhờ Nguyễn Minh Phúc tiếp nhận chứng thực.

Mặc dù Phúc là Công chức Tư pháp – Hộ tịch được phân công tiếp nhận chứng thực sao y và chứng thực chữ ký, không được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ chứng thực Hợp đồng nhưng biết Liễu là vợ của ông Dũng nên Phúc đã tiếp nhận hồ sơ của Liễu rồi trình ông Dũng, bà Nga ký chứng thực. Bằng thủ đoạn trên, Liễu đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Truy tố vợ chồng nguyên Chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Dũng SN 1979 - Ảnh 2.

Công an thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc. Ảnh: CA Đồng Nai

Ngày 9/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Khánh cũ ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để bắt tạm giam đối với Liễu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai trước đây để tiếp tục điều tra.

Mở rộng điều tra, ngày 18/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai trước đây đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hồng Nga về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"; ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Phúc về tội "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ".

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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