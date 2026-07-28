Thông tin quan trọng trên VNeID liên quan đến tất cả người lao động

Công an tỉnh Cà Mau ngày 28/7/2026 cho hay, nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm tính pháp lý của hợp đồng lao động điện tử, ngày 15/5/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BNV quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 337/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng lao động điện tử.

Theo quy định, từ ngày 01/7/2026, việc đăng ký, truy cập và khai thác Nền tảng hợp đồng lao động điện tử được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID, góp phần đồng bộ dữ liệu, nâng cao tính xác thực và bảo đảm an toàn trong quá trình giao kết, quản lý hợp đồng lao động.

Điều 7 Thông tư số 08/2026/TT-BNV, việc đăng ký tài khoản truy cập Nền tảng hợp đồng lao động điện tử của người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử do Hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia (VNeID) cấp.

Cụ thể: Người lao động sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân; người sử dụng lao động là tổ chức sử dụng tài khoản định danh điện tử của tổ chức; người sử dụng lao động là cá nhân sử dụng tài khoản định danh điện tử cá nhân để đăng nhập và thực hiện các giao dịch trên nền tảng.

Ảnh minh họa: Công an Cà Mau

Đối với trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức chưa đủ điều kiện đăng ký tài khoản định danh điện tử theo quy định, có thể đề nghị Bộ Nội vụ cấp tài khoản truy cập Nền tảng hợp đồng lao động điện tử.

Ngoài chức năng đăng nhập, hệ thống còn khai thác trạng thái hiệu lực của tài khoản VNeID. Khi tài khoản định danh điện tử bị khóa hoặc thay đổi trạng thái theo quy định của pháp luật, quyền truy cập và sử dụng tài khoản trên nền tảng sẽ được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính an toàn và chính xác trong quá trình sử dụng.

Quy định về khóa tài khoản và quyền sử dụng

Theo Điều 8 Thông tư số 08/2026/TT-BNV, tài khoản truy cập Nền tảng hợp đồng lao động điện tử có thể bị khóa trong các trường hợp như: Theo đề nghị của chủ tài khoản; Tài khoản định danh điện tử VNeID của chủ tài khoản bị khóa.

Xảy ra sự cố an toàn thông tin ở mức khẩn cấp; Theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Điều 16 của Thông tư quy định người sử dụng lao động được sử dụng tài khoản để khai thác, chia sẻ thông tin về hợp đồng lao động điện tử; thực hiện báo cáo lao động theo quy định của pháp luật; đồng thời sử dụng các chức năng, dịch vụ khác do Nền tảng hợp đồng lao động điện tử cung cấp.

Đáng chú ý, kể từ ngày 01/7/2026, sau khi được giao kết, hợp đồng lao động điện tử phải được gửi lên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử để cấp mã định danh hợp đồng lao động điện tử (ID). Đây là căn cứ quan trọng để quản lý, xác thực và tra cứu hợp đồng trong suốt quá trình thực hiện.