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6 trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi sổ đỏ mới nhất 2026

| | Xã hội

Theo Điều 152 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2024), Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) đã cấp trong 6 trường hợp cụ thể. Người dân cần nắm rõ để tránh rủi ro pháp lý, đảm bảo quyền lợi.

6 trường hợp Nhà nước thu hồi Sổ đỏ đã cấp

Theo khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024, những trường hợp sẽ bị Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cũng như những giấy chứng nhận liên quan đến quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) từ 01/01/2025 bao gồm:

1. Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

2. Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp;

3. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

4. Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

5. Giấy chứng nhận đã cấp bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy;

6. Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

Lưu ý: Việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp không thuộc trường hợp nêu trên chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị của cơ quan thi hành án về việc thi hành bản án, quyết định theo quy định của pháp luật, trong đó có nội dung yêu cầu thu hồi giấy chứng nhận đã cấp.

Trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Sổ đỏ cấp sai nhưng đã chuyển nhượng có bị thu hồi?

Khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định, cơ quan có thẩm quyền không thu hồi giấy chứng nhận thuộc trường hợp cấp sai nếu người được cấp đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đúng quy định. Việc xử lý thiệt hại do cấp giấy chứng nhận không đúng được thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng hướng dẫn, nếu người sử dụng đất đã chuyển nhượng toàn bộ diện tích thì cơ quan nhà nước không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Nếu chỉ chuyển nhượng một phần, phần diện tích đã chuyển quyền không bị thu hồi, còn phần diện tích chưa chuyển quyền vẫn có thể bị xem xét thu hồi.

Không giao nộp Sổ đỏ thì xử lý thế nào?

Nếu thuộc trường hợp phải thu hồi nhưng người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp giấy chứng nhận, cơ quan có thẩm quyền có thể ra quyết định hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Sau khi thu hồi hoặc hủy giấy chứng nhận, cơ quan đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

Trường hợp cho rằng quyết định thu hồi Sổ đỏ không đúng pháp luật, người sử dụng đất có quyền khiếu nại quyết định hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

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Theo Nam An

Đời sống pháp luật

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