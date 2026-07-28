Doanh nghiệp có từ 1.000 lao động nữ phải làm phòng vắt, trữ sữa mẹ, vi phạm bị phạt tới 20 triệu đồng

Ngày 15/7 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 283 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/9.

Trong đó, Chương II của Nghị định 283 cho thấy các quy định liên quan đến hành vi vi phạm, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả với hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động.

Có rất nhiều hành vi, sai phạm trong lĩnh vực, lao động, việc làm, BHXH, tiền lương, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị xử phạt. Mức phạt dao động thấp nhất từ 5 triệu đồng, cao nhất lên đến 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, Điều 26 của Chương II nêu rõ quy định xử phạt về hành vi vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Cụ thể, mức phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng được áp dụng với hành vi không bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, bố trí, sắp xếp việc làm, đào tạo, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, tiền lương, các chế độ khác (nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự); không tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của lao động nữ.

Bên cạnh đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền 10-20 triệu đồng nếu không lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại nơi làm việc khi sử dụng từ 1.000 người lao động nữ trở lên.

Người sử dụng lao động ép hoặc bố trí lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 (hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo) làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa; sử dụng lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm, đi công tác xa khi chưa có sự đồng ý của người lao động cũng sẽ bị xử phạt ở mức tương tự.

Mức phạt này cũng áp dụng với hành vi không thực hiện việc chuyển công việc hoặc giảm giờ làm đối với lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai, mà người lao động đã thông báo với người sử dụng lao động biết theo quy định (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác).

Người sử dụng lao động không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh hoặc không cho lao động nữ trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày (trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác). Xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang trong thời gian mang thai hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; xử lý kỷ luật lao động đối với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi… thì sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.

Ngoài việc bị phạt tiền, người sử dụng còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng với hành vi vi phạm, chẳng hạn như trả tiền lương cho người lao động nữ tương ứng với thời gian không được nghỉ khi đến "ngày phụ nữ" hoặc khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi; nhận người lao động trở lại làm việc…