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Quy định mới về xuất trình thẻ căn cước vừa chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

| | Xã hội

Từ 1/7/2026, quy định mới cấm cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước nếu đã được tích hợp trên VNeID khi giải quyết thủ tục hành chính.

Quy định cấm yêu cầu công dân xuất trình thẻ Căn cước nếu đã được tích hợp trên VNeID là một trong những nội dung đáng chú ý nêu tại Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung 10 Luật về an ninh, trật tự, hiệu lực từ 1/7/2026.

Quy định mới về xuất trình thẻ căn cước vừa chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Luật mới giữ nguyên 9 hành vi bị nghiêm cấm về căn cước như:

Cấp, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước trái quy định.

Giữ thẻ Căn cước, giấy chứng nhận Căn cước của người khác trái pháp luật.

Nhũng nhiễu, gây phiền hà hoặc phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục về Căn cước và cơ sở dữ liệu dân cư.

Làm sai lệch hồ sơ, dữ liệu; cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác hoặc trái quy định.

Không thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước đúng quy định.

Tạo hoặc sử dụng công cụ, phần mềm gây cản trở, làm rối loạn hoạt động của hệ thống dữ liệu dân cư, Căn cước và định danh điện tử.

Làm giả, sửa chữa thẻ Căn cước, Căn cước điện tử, giấy chứng nhận Căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép, cho thuê, cầm cố, hủy hoại hoặc sử dụng giấy tờ giả.

Truy cập, sửa đổi, xóa, phát tán hoặc xử lý trái phép dữ liệu cá nhân trong các cơ sở dữ liệu và hệ thống định danh điện tử.

Khai thác, mua bán, trao đổi, chia sẻ, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu về dân cư và Căn cước.

Quy định mới về xuất trình thẻ căn cước vừa chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết - Ảnh 2.

Ảnh được tạo bởi AI.

Quy định mới về thẻ Căn cước đã chính thức có hiệu lực, tất cả người dân cần biết

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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