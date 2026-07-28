Cảnh tượng bên trong bệnh viện ung thư lớn nhất TPHCM
Ở Khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2, hàng trăm bệnh nhi ung thư đã và đang bước vào cuộc chiến giành giật sự sống. Có em xem bệnh viện là nhà, lớn lên giữa những đợt hóa trị, truyền máu, có em hồn nhiên chơi đồ chơi ngay trên giường bệnh. Phía sau nụ cười non nớt ấy là những người cha, người mẹ lặng lẽ gác lại tất cả để đồng hành cùng con thơ.
HỘI THẢO PHÒNG CHỐNG UNG THƯ: CẦN BƯỚC ĐỘT PHÁ TOÀN DIỆN
Ngày 31/7, Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức hội thảo “Phòng chống ung thư: Cần bước đột phá toàn diện”.
Hội thảo được tổ chức nhằm nhận diện điểm nghẽn trong công tác phòng, chống ung thư tại Việt Nam, từ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, hạn chế về nhân lực và mạng lưới điều trị đến chi phí, phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và khả năng tiếp cận thuốc, kỹ thuật mới.
Chương trình cũng là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia và cơ sở y tế đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả dự phòng, tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư.
- Đơn vị tổ chức: Báo Tiền Phong phối hợp Bộ Y tế, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng.
- Thời gian: 8h00 ngày 31/7/2026.
Khách mời, chuyên gia tham dự hội thảo:
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế.
- Tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Anh Tú - Phó Giám đốc Bệnh viện K, Chánh Văn phòng Hội Ung thư Việt Nam.
- Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Văn - Trưởng khoa Ung bướu - Huyết học, Bệnh viện Nhi đồng 2.
- Tiến sĩ, Bác sĩ Lưu Ngân Tâm - Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Chợ Rẫy.
- Ngoài ra còn có đại diện sở y tế các tỉnh, thành phía Nam, cùng các bệnh viện, hiệp hội chuyên ngành và doanh nghiệp y tế.
Tiền phong