Công an kiểm tra một căn nhà lúc 8 giờ sáng, bắt giữ Ngô Kim Tuấn SN 1986

Ngày 27/7, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Kim Tuấn (SN 1986, trú địa phương) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào lúc 8 giờ ngày 24/7, qua công tác nắm tình hình, rà soát địa bàn và xác minh các dấu hiệu nghi vấn, Công an phường Hòa Khánh kiểm tra một căn nhà tại tổ dân phố Khánh Sơn 1.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Qua đấu tranh, Ngô Kim Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo Công an phường Hòa Khánh, để phục vụ công tác điều tra, xác minh và củng cố hồ sơ vụ án, đến nay thông tin vụ việc mới được công bố.

Việc phát hiện, bắt giữ đối tượng là kết quả của quá trình chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Thời gian tới, Công an phường Hòa Khánh sẽ tiếp tục tăng cường đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, đồng thời kêu gọi người dân tích cực phối hợp, cung cấp thông tin để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.