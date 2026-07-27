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Công an kiểm tra nơi ở của Lê Phước Tâm SN 1989, chủ nhà bị bắt

| | Xã hội

Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ xử lý 4 đối tượng đều ngụ xã Long Phước về các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

4 đối tượng bị lập hồ sơ xử lý gồm Hồ Chí Tâm, sinh năm 1997, Nguyễn Thái Tiến, sinh năm 1991, Lê Phước Tâm, sinh năm 1989 và Lê Văn Hiếu sinh năm 1992.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Long Phước phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng Hồ Chí Tâm, Nguyễn Thái Tiến và Lê Phước Tâm đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Tâm ở ấp Thái Hiệp Thành, xã Long Phước.

Tại hiện trường cơ quan công an thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, tiến hành test nhanh ma túy trong nước tiểu Tâm, Tiến, Tâm kết quả dương tính với ma túy, loại Methamphetamine.

Qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt Lê Văn Hiếu để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc sau đó Công an xã Long Phước lập hồ sơ và bàn giao để Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP. Đồng Nai điều tra theo thẩm quyền.

Theo Duy Anh

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